Basketball, ProA: Wiha Panthers Schwenningen – Uni Baskets Paderborn 74:88 (20:29, 19:20, 18:19, 17:20). Drittes Spiel, dritte Niederlage – die Wiha Panthers stolpern weiter in die neue Saison in der ProA. Vor nur 359 Zuschauern in der Deutenberghalle enttäuschten die Schwenninger Basketballer gegen die Uni Baskets Paderborn erneut auf ganzer Linie.

Bereits im ersten Viertel legten die Paderborner die aktuellen Defizite der Schwenninger schonungslos offen: In der Defensive benötigten die Gäste gar nicht besonders viel Druck an Ball und Gegenspielern, um den Panthers den Spielaufbau enorm zu erschweren. Oftmals dauerte es bei den Neckarstädtern viel zu lange, bis klar war, welcher Spielzug wie gelaufen werden sollte. Auf der anderen Seite bestraften die Ostwestfalen falsche Rotationen und fehlende Intensität der Schwenninger Defensive mit gnadenloser Effizienz von der Dreierlinie. Daher ging die Neun-Punkte-Führung der Gäste nach dem ersten Viertel voll in Ordnung.

Der zweite Abschnitt brachte zunächst eine Steigerung der Hausherren. Die Panthers verbesserten ihre Ballbewegung und dadurch auch ihre Wurfauswahl und Trefferquote von draußen. Defensiv ließ die Leistung der Schwenninger aber weiterhin zu wünschen übrig. Die taktisch sehr disziplinierten Paderborner attackierten mit ihren quirligen Aufbauspielern immer wieder die schwerfälligen Center der Panthers und kreierten aus diesen Vorteilen entweder eigene Abschlüsse am Korb oder fanden die freien Mitspieler an der Dreierlinie, die weiterhin mit guten Quoten trafen. Zur Halbzeit führten die Uni Baskets verdient mit 39:49.

Anfangs des dritten Viertels zogen die Gäste dann zwischenzeitlich sogar auf 16 Zähler davon. Dann hatten die Panthers ihre beste und Paderborn gleichzeitig seine schwächste Phase des Spiels, sodass die Hausherren im weiteren Verlauf des dritten Viertels wieder bis auf fünf Punkte herankamen. Dies lag vor allem an Kapitän Badu Buck, der gegen sein Ex-Team nun endlich besser ins Spiel fand und in der Offensive die Verantwortung übernahm. Doch Paderborn antwortete abgeklärt und verwandelte einige schwere Sprungwürfe, sodass sich die Gäste – auch dank fleißiger Mithilfe der Panthers – mit dem 68:57 vor dem Schlussviertel wieder ein größeres Polster verschafften.

Die Hausherren starteten mit acht Punkten von Ioannis Chatzinikolas gut in die letzten zehn Minuten und kamen wieder bis auf fünf Punkte ran. Doch die Fünf-Punkte-Marke stellte sich an diesem Abend als unüberwindbare Hürde für die Panthers dar. Wieder zeigten die Gäste eine gute Reaktion auf den Schwenninger Lauf und hatten vor allem mit ihren Big Men Vorteile gegenüber den Panthers, bei denen der angeschlagene 2,10-Meter-Hüne Jacob Knauf schmerzlich vermisst wurde und Ersatzmann Daniel Mayr eine schwache Leistung zeigte.

Unerklärliche einfache Fehler und zahlreiche vergebene Freiwürfe verwehrten den Panthers in der Schlussphase letztlich eine Aufholjagd. Stattdessen zogen die Uni Baskets in den Schlussminuten nochmals davon und gestalteten das Ergebnis deutlich. Es liegt weiterhin jede Menge Arbeit vor Trainer Alen Velcic, dessen Mannschaft am kommenden Samstag beim noch ungeschlagenen Topteam Rasta Vechta zu Gast ist. Bester Scorer der Panthers war Casey Benson mit 16 Punkten.