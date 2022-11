FV/DJK St. Georgen: „Irgendwie läuft es bei uns gerade nicht“

Der FV/DJK St. Georgen wurde beim VfB Villingen in Halbzeit eins förmlich überrannt. Kaum einer in St. Georgen kann sich erinnern, wann die Elf das letzte Mal mit einem 0:6 nach 45 Minuten vom Platz gegangen ist. „Schon nach unseren zwei Eigentoren zum 0:2 waren die Köpfe unten. Dann hat es der VfB sehr gut gemacht. Dass die Elf spielerisch etwas darauf hat, war uns vorher bewusst. Wir haben den Fehler gemacht und den VfB spielen lassen“, resümiert Spielertrainer Alexander German. In Halbzeit zwei zeigten die Bergstädter Moral und trafen selbst dreimal. „Du kannst so ein Spiel auch zweistellig verlieren. Irgendwie läuft es bei uns gerade nicht. Dennoch muss es unser Anspruch sein, die zwei letzten Spiele vor der Pause zu gewinnen“, so German.

SV Obereschach: „Der Sieg war für mich keine große Überraschung“

Die Mannschaft des SV Obereschach zeigte in den vergangenen Spielen bereits einen deutlichen Leistungssprung. Dieser wurde am Freitag mit dem 2:1-Erfolg in Kappel bestätigt. „Von daher war unser Sieg für mich keine so große Überraschung. Ich habe der Mannschaft nur gesagt, dass sie an die vergangenen Spiele anknüpfen soll. Das haben wir getan, wobei ein Siegtreffer in der letzten Spielminute immer etwas glücklich ist, aber auch nicht überraschend kam“, bilanziert SVO-Trainer Marco Hey die drei Punkte. Kappel hatte zuvor eine dicke Chance, die SVO-Schlussmann Fabian Dittmer glänzend vereitelte. Für Hey war das Spiel bei schlechten Sichtbedingungen kein Leckerbissen „Ich habe zusammen auf beiden Seiten nur vier Torschüsse gezählt.“

SG Buchenberg/Neuhausen: „Aufwärtstrend, den wir fortsetzen wollen“

Die SG Buchenberg/Neuhausen hat mit dem 4:2-Erfolg gegen die SG Mönchweiler Rang neun und damit die bisher beste Saisonplatzierung erreicht. Mann des Tages war der dreifache Torschütze Marco Erban. „Wir sind ausgezeichnet in die Partie gekommen und haben zwischen den Minuten 16 und 22 drei Tore vorgelegt. Anschließend haben wir es noch einmal unnötig spannend gemacht“, blickt SG-Trainer Roman Rudenko zurück. Erst in Minute 90+5 war mit dem vierten Treffer die Partie entschieden. „Dass wir in Halbzeit zwei nicht mehr ganz so gut waren lag auch daran, dass wir nur in die Sonne geschaut haben. Prinzipiell sehe ich bei uns einen Aufwärtstrend, den wir fortsetzen wollen“, ergänzt Rudenko.

SG Mönchweiler/Peterzell: „Wir müssen jetzt die Reset-Taste drücken“

Bei der SG Mönchweiler/Peterzell wird langsam die nur kurze Sommerpause deutlich. Aus den vergangenen vier Spielen holte die Elf keine Punkte. „Wir müssen jetzt die Reset-Taste drücken und in den restlichen Spielen des Jahres uns wieder mehr auf unsere Stärken besinnen“, sagt Trainer Ralf Hellmer, nach dessen Einschätzungen seine Elf in Buchenberg die ersten Spielminuten verschlafen hat. „Wir waren da überhaupt nicht präsent und nicht auf dem Platz. Aber wir haben Moral bewiesen“, fügt Hellmer an. Schon in Halbzeit eins nahm er zwei Wechsel vor, einen verletzungsbedingt, um neue Impulse zu setzen. Das zahlte sich aus, denn seine Elf war fortan besser im Spiel, nur Punkte gab es keine.

SV Niedereschach: „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“

Am 25. September hatte der SV Niedereschach mit dem 4:3-Derbyerfolg gegen Obereschach seinen bis dato letzten Sieg eingefahren. Die lange Durststrecke endete am Sonntag mit dem 4:1-Erfolg in Tannheim. „Seit dem Spiel gegen Obereschach haben wir massive Verletzungssorgen. Wir gehen auf dem Zahnfleisch, und die angespannte Lage wird sich auch vor der Winterpause nicht mehr verbessern“, sagt Spielertrainer Kevin Figl. Umso größer war die Erleichterung nach der Partie in Tannheim. „Wir haben diesmal auch den 0:1-Rückstand weggesteckt. Das Spiel war ein guter Schritt in die richtige Richtung“, so Figl.

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach: „Werde die Flinte nicht ins Korn werfen“

Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach kassierte bei der aktuell gut aufgelegten SG Fischbach/Weiler eine 2:8-Pleite. Dabei führten die Bregtäler kurzzeitig zweimal (0:1/1:2). „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Fischbach sind zwei Sonntagsschüsse in den Winkel gelungen. Was nach dem Seitenwechsel passiert ist, war auf unserer Seite deutlich zu wenig und stellt für mich eine Riesenenttäuschung dar. Wir hatten zuletzt gut trainiert und waren zuversichtlich. So wie wir uns nach der Pause präsentiert haben, werden wir in der Liga nicht bestehen“, macht Trainer Franz Ratz deutlich. Seine Elf bleibt bei einem Saisonsieg stehen. Ratz verlangt bessere Auftritte und stellt klar: „Ich werde von meiner Seite die Flinte nicht ins Korn werfen.“