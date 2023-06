Eishockey: Nach knapp fünf Monaten im Amt als kaufmännischer Geschäftsführer lässt Alexander Herr per sofort seine Aufgaben ruhen und verlässt die Schwenninger Wild Wings GmbH zum Ende dieses Monats. Dies teilte der DEL-Klub am Mittwochnachmittag mit. In offenen Gesprächen mit den Gesellschaftern Thomas Burger und Michael Werner hätten sich beide Seiten darauf verständigt, dass sich die gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen.

„Wir haben durch den regelmäßigen Austausch mit Alexander Herr auf beiden Seiten immer klar und offen den Status Quo erörtert und nun die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden. Dafür sind beidseitig plausible Gründe verantwortlich. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Alexander für seinen Input in den letzten Monaten bedanken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen“, werden die Gesellschafter in der Pressemitteilung der Wild Wings zitiert. Alexander Herr wollte sich auf SÜDKURIER-Nachfrage nicht zu der Trennung äußern.

Stefan Wagner, bislang Geschäftsführer Sport, übernimmt bei den Schwenninger Wild Wings nun wieder alleinverantwortlich die Geschäftsführung und wird in den kommenden Wochen, gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle, Strukturen für die Gesamtorganisation erarbeiten.