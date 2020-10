Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – DJK Donaueschingen 7:2 (5:1). (tw) Mit einer herben Klatsche ging die DJK in Kehl vom Platz. „Es lag nicht am Willen oder an der Einstellung. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet. Wir führen 1:0 und eine Viertelstunde später steht es 1:5. Dass du so etwas mental nicht verdauen kannst, ist fast klar“, resümierte DJK-Trainer Tim Heine.

Kurzfristig musste die DJK auf die verletzten Alieu Sarr und Sebastian Sauter verzichten. Donaueschingen war vom Start weg in der Offensive aktiv und hatte durch Tobias Wild (2.) eine erste Möglichkeit. Sekunden später ging auf der Gegenseite ein Schuss aus 14 Metern deutlich über das Tor. Nach einer Flanke von Andreas Albicker (7.) legte Heiko Reich mit dem Kopf auf den mitgelaufenen Wild ab, aber dessen Schuss aus 14 Metern wurde im letzten Augenblick geblockt. Wieder nur Sekunden später musste die DJK auf der Linie retten.

In Minute 26 folgte ein sehenswerter Konter der DJK. Max Schneider spielte zu Reich und der leitete zu Albicker. Dessen scharfer Schuss führte zum 0:1. Donaueschingen hatte jedoch keine Zeit, um Sicherheit zu gewinnen. Bereits im Gegenzug erzielte Ümit Sen nach einem katastrophalen Abwehrfehler den 1:1-Ausgleich. Nur 60 Sekunden später lief Tim Keck aus dem Mittelfeld ungehindert bis zum Strafraum der DJK und schoss den nicht unhaltbaren Ball zum 2:1 für Kehl ein. Wieder nur zwei Minuten später folge das 3:1. Vorausgegangen war ein leichter Ballverlust der DJK. Sen sagte danke und schob den Ball über die Linie.

In der Zeit war das Spiel der Gäste katastrophal. Kein Spieler krempelte die Ärmel hoch und auch kein Spieler meldete sich als Wortführer, um die Mitspieler anzuspornen. So durften die Gastgeber bis zur Pause die Führung nach wiederum schlimmen individuellen Fehlern auf 5:1 erhöhen. Erst traf Fadi Ammar Kheloufi und danach David Assenmacher.

Trotz des klaren Rückstandes kamen die Donaueschinger engagiert aus der Halbzeitpause. Natürlich fehlte das Selbstvertrauen, aber der Wille, sich ordentlich zu verkaufen, wurde deutlich. Als Wild (60.) einen Kehler Angreifer im Strafraum kreuzte, kam dieser zu Fall und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Assenmacher verwandelte diesen zum 6:1. In Minute 64 folgte der Anschlusstreffer zum 6:2. Es war ein Eigentor vom Kehler Jonas Vetter.

Donaueschingen versuchte gegen nachlassende Kehler noch einmal den Anschluss zu finden und hatte in den folgenden zwölf Minuten gleich vier sehr gute Möglichkeiten, aber die Unentschlossenheit setzte sich fort und die Möglichkeiten wurden zum Teil kläglich vergeben. So setzte der Kehler FV mit dem 7:2 in Minute 78 den Schlusspunkt unter eine Partie, nach der sich das gesamte DJK-Team über die Art und Weise Gedanken machen sollte. Tore: 0:1 (26.) Albicker, 1:1 (27.) Sen, 2:1 (29.) Keck, 3:1 (35.) Sen, 4:1 (42.) Kheloufi, 5:1(44.) Assenbacher, 6:1 (60.) Assenbacher, 6:2 (65. ET) Vetter, 7:2 (78.) Makaya. SR: Tobias Bartschat (Nordrach). ZS: 345.

DJK Donaueschingen: Schulz, Erndle, Colak, Müller (47. Ganter) Wild, Albicker, Schuler, Künstler (47. Mattei), Schorp, Reich, Schneider.