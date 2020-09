Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). In Teningen treffen am Samstag zwei Mannschaften mit angeknackstem Selbstvertrauen aufeinander. Teningen hat zwar bereits drei Zähler auf dem Konto, kassierte aber am Mittwoch beim Landesligisten Spvgg. F.A.L. im südbadischen Pokal eine 1:4-Niederlage. Die Donaueschinger warten nach 270 Ligaminuten noch auf den ersten Punktgewinn. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober gab es zwischen beiden Teams ein echtes Spektakel. Die Partie in Allmendshofen endete mit einer 5:5-Punkteteilung.

Wie die Donaueschinger, profitierte auch Teningen in der vergangenen Saison vom Abbruch. Beide Teams standen zu diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. „Teningen hat in der Offensive großartige Qualitäten. Ein Spieler wie Tom Hodel hat uns zuletzt mächtig geärgert. Zudem habe ich den Eindruck, dass Teningen stabiler geworden ist“, sagt DJK-Trainer Tim Heine. Er setzt darauf, dass Teningen nach dem zusätzlichen Auftritt im Pokal möglicherweise etwas die Frische fehlen könnte.

Nach der zuletzt ganz schwachen zweiten Halbzeit gegen Kuppenheim (0:3) hat Heine unter der Woche viele Gespräche mit seinen Spielern gesucht. „Es gab einige Themen, die zu klären waren“, umreißt Heine seinen Gesprächsbedarf, möchte aber öffentlich nicht auf Details eingehen. Klar gemacht habe er seinen Akteuren jedoch, dass die Elf in der Liga Spiele verlieren könne, es aber immer auf das Wie ankomme. Er selbst habe keine Probleme mit Niederlagen, wenn die Mannschaft alles versucht habe und der Gegner besser war.

Personell wird sich auch am Samstag nur wenig ändern. Christian Limberger ist weiterhin nicht einsatzfähig. Größtes Sorgenkind ist jedoch Abwehrspieler Mike Tritschler, dessen Verletzung Rätsel aufgibt. Möglicherweise rückt Raphael Künstler in die Anfangsformation, dessen Ideen im Spielaufbau Heine sehr schätzt. Auch Sebastian Sauter steht als Alternative für die erste Elf bereit. Grundsätzlich wünscht sich Heine von seinen Spielern mehr Mut. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das wir zur Not erzwingen müssen. Wenn wir alles geben, werden sich die Erfolgserlebnisse zwangsläufig einstellen.“