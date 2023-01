Skicross vor 7 Stunden

Mit freiem Kopf in Richtung WM: Daniele Maier hat in dieser Saison noch viel vor

Die Skicrosserin Daniela Maier ist zufrieden mit ihrer bisherigem Saisonleistung. Am Wochenende startet die Furtwangerin in Schweden in den ersten Skicross-Weltcup 2023 und will möglichst wieder aufs Podium fahren.