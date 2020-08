von Kai Blandin

Fußball, Verbandsliga: Die Vorfreude ist rund um die U 23 des FC 08 Villingen deutlich zu spüren. Nicht aufgesetzt, nicht gespielt. Dies gilt für den Coach ebenso wie für die Spieler. Dabei hätten sie durchaus Grund für ein klein wenig Bammel. Neue Liga, neue Gegner, neuer Chef-Trainer und für einen Aufsteiger somit in gewisser Weise eine Fahrt ins Ungewisse. Doch von Zweifeln keine Spur.

„Wir haben genügend Qualität in unserem Kader, um in erster Linie auf uns selbst schauen zu können und hoffentlich eine sorgenfreie Saison zu spielen. Die Jungs sind hochmotiviert und ziehen in jedem Training voll mit“, gibt Cheftrainer Marijan Tucakovic preis. Ursprünglich wollte er den Verein verlassen, um an anderer Stelle eine Mannschaft hauptverantwortlich zu übernehmen. Doch dann ergaben sich durch die „Beförderung“ von Marcel Yahyaijan in die Oberliga-Mannschaft auch für ihn neue Möglichkeiten, da musste er nicht lange überlegen. „Wir haben ohnehin die gleiche Philosophie, wollen junge Spieler ausbilden“, stellt der U 23-Trainer klar.

Fußball-Verbandsliga FC 08 Villingen II: „Eine Saison ohne Stress“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit den Vorbereitungsspielen ist Tucakovic mehr als zufrieden. „Wir konnten viele Dinge ausprobieren, haben uns noch dazu das nötige Selbstvertrauen geholt“, betont er. Einzige Einschränkungen: „Ich hätte mir am Ende noch einen richtig starken Gegner gewünscht. Doch da haben sich die Gespräche durch Terminkollisionen zerschlagen“, so der Coach. Und weiter: „Der Spielplan mit den vielen Begegnungen könnte allerdings etwas unangenehm werden.“ Eigentlich wären es sogar noch zwei Spiele mehr gewesen, doch der 1. SV Mörsch will eine Klasse tiefer einen Neuanfang starten. „Das kam selbst für mich überraschend“, gesteht Tucakovic ein.

DJK Donaueschingen „Wir müssen mehr Biss zeigen“ – SÜDKURIER-Interview mit Tim Heine Das könnte Sie auch interessieren

Die Vilinger mussten kurz vor dem Start noch zwei Rückschläge hinnehmen. Sowohl Florian Kaltenbach als auch Julian Kaiser haben den Verein verlassen, weil es sie berufsbedingt in andere Ecken verschlagen hat oder sie den Aufwand nicht mehr betreiben können. Vor allem bei Kaltenbach kam der Abschied überraschend, da er vergangenen Freitag beim offiziellen Fototermin noch zum Kader gehörte.