Skisport: Der Internationale Skiverband hat den offiziellen Weltcup-Kalender für die kommende Winter-Saison bekannt gegeben. Der Schwarzwald ist in dieser Terminliste gleich dreimal vertreten. In den ersten drei Monaten 2021 dürfen sich die Skisport-Fans der Region auf vier hochkarätige Wintersport-Wochenenden in drei verschiedenen Disziplinen freuen.

Mitte Januar kommt die Weltelite der Skispringer nach Neustadt. Auf der Hochfirstschanze geht es für die Weitenjäger zweimal um Weltcup-Punkte. Der erste Wettkampf ist am Samstag, 9. Januar. Das zweite Springen am Sonntag, 10. Januar. Auch die Spitzen-Skispringerinnen gastieren nächsten Winter im Schwarzwald. Am 30./31. Januar kämpfen sie auf der Hinterzartener Adlerschanze um Weltcup-Punkte.

Eine Woche später kommen die besten Skicrosser der Welt an den Seebuck auf den Feldberg. Sowohl Herren als auch Damen fahren am Wochenende 6./7. Februar um Weltcup-Punkte. Es ist zugleich das Heimrennen für Daniela Maier (SC Urach).

Der dritte Weltcup im Schwarzwald ist zugleich ein Finale. Die nordischen Kombinierer schließen auch im kommenden Winter ihre Weltcup-Saison in Schonach ab. Der Schwarzwaldpokal auf der Langenwaldschanze und im Wittenbachstadion steigt vom Freitag, 19. März, bis Sonntag, 21. März. Seit der Saison 2015/16 bestreiten Fabian Rießle & Co. in Schonach das Weltcup-Finale.

Gut möglich, dass nächsten Winter noch ein fünfter Weltcup im Schwarzwald steigt. Die Chancen sind nicht schlecht, dass auch die weltbesten Snowboardcrosser auf dem Feldberg ihr Können zeigen werden.