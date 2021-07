Titelgewinn für Badenliga-Damen des TC BW Villingen. Keine Teilnahme an den Aufstiegsspielen

Tennis: Mit einem beeindruckenden Saisonfinale sicherten sich die Damen des TC Blau Weiß Villingen erneut die Meisterschaft in der Badenliga. Beim Doppelspieltag an der heimischen Klosterhalde gewannen die Villingerinnen am Samstag mit 9:0 gegen SC