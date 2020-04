Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Markus Knackmuß wird auch in der Saison 2020/21 als Trainer des SV Rietheim tätig sein. „Ich habe meine Entscheidung gefällt und bleibe auf jeden Fall. Der Trainerjob beim SV Rietheim macht mir Spaß“, sagte Knackmuß. Die Rietheimer stehen aktuell auf dem ersten Tabellenplatz in der Kreisliga A 1. „Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt und ich hoffe natürlich, dass wir aufsteigen. Bei meiner Entscheidung spielte es allerdings keine Rolle, in welcher Liga wir nächste Saison spielen werden“, so Knackmuß.

Fußball-Kreisliga A 1 SV Rietheim in der Rolle des Gejagten