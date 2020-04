von unserer Sportredaktion

Fußball: Die Planungen beim FC 08 Villingen gehen trotz der Corona-Krise weiter. Mit dem 33-jährigen Marijan Tucakovic verpfichteten die Nullachter einen neuen U23-Chefcoach. Bis vergangene Saison war Tucakovic noch einer der erfahrenen Spieler bei der U23 des FC 08 Villingen und anschließend Co-Trainer bei der Oberliga-Mannschaft der Schwarz-Weißen. „Marijan bringt sowohl charakterlich als auch fachlich alle Aspekte mit, die uns für die Position des U23-Trainers wichtig waren. Wir sind überzeugt, dass er den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird“, freut sich FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan über die interne Lösung.

Als Profispieler war Tucakovic in seiner Karriere sowohl in der 2. als auch 3. kroatischen Liga erfolgreich. In Kroatien absolvierte er auch ein Studium der Sportwissenschaften und machte den Trainer-A-Schein. 2015 kam Tucakovic nach Deutschland und wurde vom SV Geisingen verpflichtet, mit dem er als Spieler zunächst von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufstieg. Anschließend wurde er Spielertrainer bei den Geisingern und war als solcher überaus erfolgreich: Er schaffte in der Saison 2016/2017 nicht nur den 3. Platz, sondern wurde auch noch Bezirkspokalsieger. Die Saison darauf setzte Tucakovic mit seiner Mannschaft noch einen drauf und stieg in die Landesliga auf.

In der Winterpause 2018/2019 beendete Kroate sein Engagement beim SV Geisingen und wechselte als erfahrenen Spieler in der Landesliga-Team des FC 08. Zur Saison 2019/2020 beendete Tucakovic seine Spielerkarriere. „Ich habe Marijan damals als Co-Trainer für unsere 1. Mannschaft vorgeschlagen, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass er ein enormes Fachwissen mitbringt. Die Verbindung zwischen der U23 und der 1. Mannschaft wird künftig stärker sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marijan“, sagt der zukünftige FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan.

„Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für die Chance, die U23 beim FC 08 Villingen als Cheftrainer trainieren zu dürfen. Die meisten Spieler aus der Mannschaft kenne ich bereits und sehe sehr viel Potenzial. Marcel hat die U23 in den letzten Jahren sehr gut aufgebaut und diese Arbeit möchte ich fortführen. Die Vorfreude auf meine zukünftige Tätigkeit ist riesig“, kommentiert Tucakovic seine Vertragsunterschrift bei den Nullachtern.