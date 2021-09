Basketball, ProA: Die wiha Panthers sind noch mal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben sich mit Malik Kudic verstärkt. Der 21-Jährige soll den Doppelstädtern mehr Tiefe und Variabilität auf der Flügelposition geben.

Nachdem sich zum Saisonstart ein dezimierter Panthers-Kader wacker gegen Phoenix Hagen geschlagen hat, haben die Schwenninger nun ihren 12. Kaderspieler verpflichtet. Mit Malik Kudic wechselt ein talentierter Forward aus Oberelchingen an den Neckarursprung. Der Transfer kommt zustande, da Kudics bisheriger Verein, die Scanplus Baskets Elchingen, ihren Verzicht auf die Teilnahme am Spielbetrieb der ProB erklärt haben.

Seine ersten Erfahrungen im Profibereich machte der athletische Flügelspieler in der Saison 2018/2019 in der Ulmer Orange Academy. Anschließend wechselte er in den Norden zu den EN Baskets Schwelm und verbrachte die letzte

Saison bei den White Wings in Hanau. Insgesamt lief der 21-Jährige bereits in 62 ProB-Partien auf. In der vergangenen Spielzeit erzielte Kudic für die Brüder-Grimm-Städter in 25 Partien durchschnittlich 8,1 Punkte und 3,3 Rebounds.

Kudic hat seine Qualitäten auch schon in der Deutenberghalle zur Schau gestellt. Vor der Saison 2020/2021 lief der 2,03 Meter große Forward mit Hanau in einem Testspiel gegen die wiha Panthers auf und hinterließ mit 20 erzielten Punkten bereits einen starken Eindruck. Für die Schwenninger wird Kudic ab sofort mit der Nummer 7 ablaufen.

Panthers-Trainer Alen Velcic freut sich über den Neuzugang: „Malik Kudic ist talentierter Spieler, der uns vor allem durch seine aggressive Verteidigung, seine gute Reboundarbeit und seine Athletik weiterbringen wird. Obendrein ist er vielseitig einsetzbar und kann auf den Positionen 2, 3 und 4 spielen. Mit ihm haben wir nun in unserer Rotation mehr Spiel- und Freiraum.“

„Nachdem in Elchingen der Verein sich vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. In Gesprächen

mit Alen Velcic bin ich schnell zu der Überzeugung gekommen, dass ich hier die besten Voraussetzungen vorfinde, um mich als Spieler weiterentwickeln zu können. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in dieser Saison wieder die Playoffs erreichen und erfolgreichen Basketball spielen können“, sagt Neu-Panther Malik Kudic.