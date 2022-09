von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: SG ESV/PSV Freiburg – SG Marbach/Grüningen 0:0. Mit Valentina Katz (SV Spaichingen) und Vanessa Steidle (FC Pfohren) standen gleich zwei neue Spielerinnen bei den Gästen in der Startformation, Francesca Flaig (SG Sulgen/Hardt) kam zu einem Kurzeinsatz. Marbach hätte mit etwas Glück die Begegnung sogar gewinnen können, denn Olivia Baschnagel traf in der 77. Minute die Latte.

Sportfreunde Neukirch – Hegauer FV II 5:1 (3:0). Gelungener Einstand für den Verbandsliga-Rückkehrer: Der neue Neukircher Trainer Frank Furtwängler freute sich über die starke Vorstellung seiner Elf. Tanja Borchert brachte den Aufsteiger bereits in der 1. Minute in Führung. Neukirch legte durch Annik Richter das 2:0 nach (29.). Nur vier Minuten später erhöhte Lea Neumann auf 3:0 (33.). In Minute 51 verkürzten die Gäste. Doch Lea Neumann sorgte mit zwei weiteren Treffern (66./81.) für einen überraschend deutlichen Auftakterfolg der Neukircherinnen.