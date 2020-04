Turnen: In den Turnligen, in denen auch Teams des Badischen Schwarzwald Turngaus an die Geräte gehen, wurden vom Badischen Turnerbund viele Wettkampf-Termine und Wettkampfklassen für 2020 abgesagt. Eine Verschiebung in den Herbst 2020 ist aus organisatorischen und terminlichen Gründen nicht möglich. Auch das Landesturnfest (21. bis 24. Mai) in Ludwigsburg, für das schon über 5.000 Teilnehmer gemeldet hatten, ist abgesagt.

„Die Gesundheit unserer Athleten, Kampfrichter, Betreuer und Zuschauer hat derzeit oberste Priorität. Im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen sind auch wir als Sportorganisation angehalten, der Verbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzuwirken“, so der badische Turnerbund in einer Mitteilung.

Bei den Herren bleiben die zwei bereits ausgetragenen Landesliga-Wettkämpfe des TV Schonach und TV Furtwangen sowie der WKG Schwarzwald-Baar in der Bezirksliga somit die einzigen Vergleiche in 2020, denn die Runde ist abgesagt. Es gibt keinen Auf- und Absteiger und keinen Meister. In 2021 wird mit den aktuellen Teams neu gestartet.

Bei den Turnerinnen sind ebenfalls alle Wettkämpfe abgesagt. In 2021 wird mit den bisherigen Teams die neue Runde gestartet. In der Bezirksliga, deren Wettkämpfe im Mai /Juni geplant waren, waren zuletzt der TB Löffingen und TV Lenzkirch vertreten. Die Klassen bleiben wie bisher auch im Jahr 2021.

Die Wettkämpfe für die Bezirksklassen-Teams (TV Donaueschingen, TV Schonach, TuS Bräunlingen, TV Haslach und TV Schiltach II) wurden ebenfalls abgesagt. Vorgesehen war Mai/Juni als Wettkampfzeitraum. Auch in dieser Liga wird erst im kommenden Jahr mit der gleichen Teameinteilung wie bisher wieder um Punkte geturnt.

Dagegen können die Turnerinnen der Gauligen im Herbst ihre Wettkämpfe austragen.