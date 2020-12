von unserer Sportredaktion

Basketball: Die wiha Panthers Schwenningen und Lars Lagerpusch haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Nach seiner Knie-OP im Mai benötigt der frühere Juniorennationalspieler noch weitere Monate Aufbautraining, um wieder fit zu werden.

Mit großen Erwartungen haben die Panthers Ende August die Verpflichtung von Lagerpusch bekanntgegeben. Als „Königstransfer“ sollte der 2,07 große Big Man nach erfolgter Reha bei Panthers-Physiotherapeut Mark Bicker in Schwenningen wieder voll durchstarten. Doch statt wie prognostiziert bereits im November auf das Spielfeld zurückkehren zu können, verzögert sich der Reha-Prozess des 22-Jährigen unerwartet.

„Lars hat mit unserem Physiotherapeuten Mark Bicker über Wochen wirklich hart an seinem Comeback gearbeitet“, berichtet Panthers-Trainer Alen Velcic. „Leider hat sich der Genesungsprozess seines operierten Knies nicht so gestaltet, wie wir uns das alle erhofft haben. Verschiedene Mediziner sind nun zu dem Ergebnis gekommen, dass er frühestens acht Monate nach seiner OP wieder voll belastbar sein wird. Daher sind wir uns mit ihm einig geworden, dass es keinen Sinn macht, in dieser Saison noch mit ihm zu planen. Wichtig ist nun einfach, dass Lars wieder gesund wird und in aller Ruhe und ohne jeglichen Druck seine Reha bestmöglich absolvieren kann.“

Lagerpusch wird in den kommenden Tagen zurück in seine Heimat Braunschweig kehren. „Ich habe in den letzten Monaten alles gegeben und gekämpft, um es in dieser Saison noch aufs Parkett bei den Wiha Panthers zu schaffen“, resümiert Lagerpusch. „Jetzt doch die Diagnose zu erhalten, dass es besser ist, noch länger zu pausieren, ist hart, aber leider nicht zu ändern. Ich will ja noch ein paar Jahre Basketball spielen. Die Monate in Villingen-Schwenningen waren schön und ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Ich bin der Organisation sehr dankbar für ihre Unterstützung. Insbesondere Mark Bicker, der alles gegeben hat, um mich möglichst schnell fit zu machen.“

Die wiha Panthers bedanken sich bei Lars Lagerpusch für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute.