Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SV Überauchen 0:1 (0:0). Die DJK verlor das Derby unglücklich. Villingen war über das gesamte Spiel hinweg die bessere Mannschaft, traf durch Eren Bayrak zweimal den Pfosten und ließ noch viele weitere gute Gelegenheiten aus. Stattdessen verlor die DJK das Spiel, weil Überauchen gnadenlos effizient war. Mit einem verwandelten Elfmeter durch Spielertrainer Christoph Hayn gingen die Gäste nach gut einer Stunde in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Tore: 0:1 (65.) Hayn (FE). ZS: 100. SR: Hans-Peter Imhof (Triberg).

FC Brigachtal – Spfr. Neukirch 6:0 (1:0). Die Anfangsphase bestimmte Neukirch, dann übernahm Brigachtal das Kommando. Gäste-Torhüter Stefan Dorer bewahrte seine Mannschaft mehrmals vor dem Rückstand, war dann aber bei der Führung der Gäste durch Marc Albrecht kurz vor der Pause machtlos. In Minute 47 hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, trafen aber nur den Pfosten. Im Gegenzug erhöhte Dennis Kleiser. Das 3:0 durch Bernd Weets per Elfmeter war der Genickbruch für die Gäste, danach wurde es etwas zu deutlich. Tore: 1:0 (41.) Albrecht, 2:0 (49.) Kleiser, 3:0 (64.) Weets, 4:0 (68.) Waldemar Klemann, 5:0 (72.) Niklas Bendel, 6:0 (81.) Albrecht. ZS: 200. SR: Enis Morat (Schwenningen).

FC Gütenbach – VfB Villingen 6:0 (5:0). Klarer Sieg für den Aufsteiger, der noch deutlicher hätte ausfallen können. Spielertrainer Rene Kaltenbach brachte die Gastgeber schnell in Führung, ehe gegen Ende der ersten Hälfte der VfB auseinander fiel. Zweimal Gianvito Romeo, Dominik Riesle und Dominik Hellenbrand entschieden die Partie bereits vor dem Pausenpfiff. Kaltenbach setzte nach Wiederbeginn den Schlusspunkt. Bis auf einen Freistoß, der die Latte traf, hatte Villingen kaum eine Chance. Tore: 1:0 (7.) Kaltenbach, 2:0 (29.) Romeo, 3:0 (36.) Riesle, 4:0 (44.) Hellenbrand, 5:0 (45.) Romeo, 6:0 (46.) Kaltenbach. ZS: 150. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SV Niedereschach – FC Schönwald 2:2 (0:2). In den ersten 20 Minuten war Schönwald tonangebend und ging durch einen Doppelpack von Coskun Öztürk in Führung. Dann steigerte sich der Aufsteiger langsam und fand besser in die Partie. Es dauerte bis Mitte der zweiten Hälfte, bis der Anschlusstreffer gelang. Christoph Herbst vollendete eine Kombination über außen mit einem platzierten Schuss zum 1:2. In der Schlussphase war Niedereschach am Drücker und verdiente sich den Ausgleich durch Adrian Herbst, der eine Flanke verwertete. Es blieb beim leistungsgerechten 2:2. Tore: 0:1 (9.) Öztürk, 0:2 (20.) Öztürk, 1:2 (75.) Christoph Herbst, 2:2 (84.) Adrian Herbst. ZS: 200. SR: Herbert Hengstler (Deißlingen).

FC Fischbach – SG Buchenberg/Neuhausen 2:0 (2:0). Fischbach trat sehr souverän auf und hatte das Spiel stets unter Kontrolle. Marvin Stern brachte die Gastgeber mit einem wuchtigen Fernschuss nach 18 Minuten verdient in Führung, Andreas Zimmermann legte wenig später nach, als er seinen eigenen Lattentreffer abstaubte. In Hälfte zwei verwaltete Fischbach das Ergebnis geschickt. Die SG hatte kaum eine klare Torchance und verlor verdient. Tore: 1:0 (18.) Stern, 2:0 (34.) Zimmermann. ZS: 200. SR: Marvin Heinrich (St. Märgen).

FC Tannheim – NK Hajduk VS 3:2 (2:1). In Hälfte eins war Tannheim die bessere Mannschaft, geriet jedoch nach einer halben Stunde durch einen Freistoß von David Boric in Rückstand. Die Gastgeber hatten die passende Antwort und drehten bis zur Pause durch Benjamin Kreuz und Ferdiand Schmid die Partie. Kurz nach der Pause erhöhte Schmid mit seinem zweiten Treffer. Hajduk steckte nicht auf und startete in der Schlussphase eine druckvolle Offensive. Mehr als der Anschluss durch Tomislav Peric sprang jedoch nicht dabei heraus. Tannheim gewann letztlich verdient. Tore: 0:1 (30.) Boric, 1:1 (39.) Kreuz, 2:1 (44.) Schmid, 3:1 (49.) Schmid, 3:2 (85.) Peric. ZS: 225. SR: Martin Bernhart (Bonndorf).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Kappel 3:3 (2:1). In einer abwechslungsreichen Partie auf Augenhöhe brachte Florian Kluß die SG zunächst in Führung, ehe Kevin Kitiratschky postwendend per Strafstoß ausglich. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern die erneute Führung durch Robin Weißer. Mit dem 3:1 nach 53 Minuten durch Marcel Schmidt schien die Partie entschieden, doch Kappel gab sich nicht auf, kämpfte bis zum Schluss und wurde belohnt: Zunächst traf erneut Kitiratschky zum 3:2, ehe Axel Bommer in der Nachspielzeit den etwas glücklichen, aber verdienten Ausgleich erzielte. Tore: 1:0 (28.) Kluß, 1:1 (30.) Kitiratschky, 2:1 (43.) Weißer, 3:1 (53.) Schmidt, 3:2 (67.) Kitiratschky, 3:3 (90.+3) Bommer. ZS: 150. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).