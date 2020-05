Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der SV Überauchen muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Ilter Kozanoglu gibt nach einem Jahr bei den Brigachtalern sein Amt bereits wieder ab. „Der Verein und ich lagen bei den Ideen zu weit auseinander. Wir wurden uns nicht einig“, meinte Kozanoglu zu seinem Abschied beim Kreisligisten.

Sigurd Bickmann, der sportliche Leiter der Überauchener, ist in Gesprächen mit möglichen Trainern: „Wir müssen schauen, wer zu uns passt. Zudem muss bei uns eine Gegenbewegung her und einiges wieder ins Lot, was zuletzt nicht gegriffen hat.“

Ilter Kozanoglu lässt offen, ob er einen neue Trainerstelle antreten will: „Die Motivation ist da. Allerdings muss es passen. Auf Biegen und Brechen werde ich kein Traineramt annehmen.“