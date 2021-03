Tennis: Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier Mexican Open in Acapulco auch das Viertelfinalspiel in zwei Sätzen gewonnen und steht nun vor einer großen und attraktiven Herausforderung. Im Halbfinale trifft der Furtwanger im deutschen Duell auf Tennis-Star Alexander Zverev. Die Partie zwischen dem Außenseiter aus dem Schwarzwald und der Nummer 7 der Weltrangliste aus Hamburg findet nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Geplanter Spielbeginn ist um 3 Uhr MEZ. Zverev gewann sein Viertelfinalspiel kampflos, da sein norwegischer Gegner Casper Ruud aufgrund einer Handverletzung nicht antreten konnte.

Tennis Wie der Furtwanger Tennis-Profi Dominik Koepfer noch vor Beginn der Australian Open zwei unvergessliche Wochen in Melbourne erlebte Das könnte Sie auch interessieren

Dominik Koepfer landete im Viertelfinale einen 7:5 und 6:4-Erfolg gegen Cameron Norrie. Der Brite stand vor dem Spiel auf Rang 55 der Weltrangliste noch vor Koepfer. Doch der Furtwanger kletterte mit seinem Viertelfinal-Erfolg auf Position 53. Mit einem Sensations-Erfolg gegen Zverev dürfte der 26-Jährige unter die Top 50 kommen.

Während es im Einzel für den Furtwanger bei den Mexican Open bislang perfekt läuft, ist Koepfer im Doppelwettbewerb ausgeschieden. Im Achtelfinale verloren er und sein australischer Partner Artem Simak knapp mit 5:7, 6:4 und 8:10 gegen Marcelo Demoliner (Brasilien) und Santiago Gonzales (Mexiko).