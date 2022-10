Basketball, ProA: Tigers Tübingen – Wiha Panthers Schwenningen 102:73 (25:16, 31:17, 23:21, 23:19). „Ich bin zuversichtlich, dass wir keine Klatsche kassieren werden“, hatte Schwenningens Trainer Alen Velcic im Vorfeld des Derbys bei den Tigers Tübingen gesagt. Doch er sollte daneben liegen: Seine Mannschaft kassierte bei einem der ProA-Topteams eine deftige Niederlage.

Alen Velcic wählte anfangs eine kleine Startaufstellung, was sich in den ersten Minuten als Fehler erweisen sollte: Gegen Daniel Keppeler und die großen Tübinger waren die Schwenninger größenmäßig unterlegen, was sich vor allem bei den Rebounds bemerkbar machte. Durch die Überlegenheit unter den Körben übernahmen die Hausherren von Beginn an die Kontrolle, während sich die Panthers vor allem durch eine gute Dreierquote im Spiel hielten.

Die Tigers ziehen davon

Die Tigers kamen nun immer besser ins Spiel und zeigten ein schönes, von vielen Blöcken, Pässen und Laufwegen geprägtes Offensivspiel, womit die Schwenninger große Mühe hatten. Auf der anderen Seite unterliefen den Panthers nun immer mehr Ballverluste, wodurch das Velcic-Team Angriff für Angriff den Anschluss verlor. Zur Pause führten die Gastgeber deutlich mit 56:33, es zeichnete sich eine Klatsche für Schwenningen ab.

Jacob Mampuya (am Ball) erzielt einen Korbleger unter Bedrängnis. Der frühere Tübinger war in der ersten Hälfte noch einer der Besseren bei den Wiha Panthers gegen Tübingen. | Bild: Maurice Sauter

Starteten die Panthers im dritten Viertel eine Aufholjagd? Fehlanzeige. Den Schwenninger Spielern war das Bemühen nicht abzusprechen, ihnen fehlten jedoch jegliche spielerischen und taktischen Mittel, um eine eingespielte und spielfreudige Tübinger Mannschaft an diesem Abend vor Probleme zu stellen. So gestand sich wohl auch Trainer Alen Velcic schnell die Niederlage ein und stellte in der zweiten Hälfte großtenteils das Coaching ein.

Das Schlussviertel hatte einen überschaubaren sportlichen Wert und trudelte mit dem 102:73 als Endstand locker aus. Welch ein entspannter Abend es für die Tigers Tübingen war, zeigte die Zahl der Auszeiten von Coach Danny Jansson: null.

Topscorer der Panthers war Devonte McCall mit 13 Zählern. Am kommenden Samstag (19 Uhr) können und müssen sich die Schwenninger von einer anderen Seite zeigen, wenn sie die Uni Baskets Paderborn in der Deutenberghalle empfangen.