Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SSC Donaueschingen – SV Hinterzarten 0:3 (0:2). Ein klarer und verdienter Sieg der Gäste, die schon nach fünf Minuten durch Björn Hensler und Julian Eckert mit 2:0 führten. Im weiteren Verlauf ließen die Gäste wenig zu, ließen ihrerseits aber teils hochkarätige Chancen aus. Erst in der Schlussphase machte Eckert mit seinem zweiten Treffer alles klar. Hinterzarten ist nun Spitzenreiter. Tore: 0:1 (4.) Björn Hensler, 0:2 (5.) Julian Eckert, 0:3 (88.) Eckert. ZS: 70. SR: Stiepermann (Villingen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen 3:1 (2:0). Die SG hatte in Hälfte eins alles im Griff und ging nach neun Minuten durch Patrick Zolg verdient in Führung, ehe dieser wenig später zum 2:0 nachlegte. In Hälfte zwei verloren die Hausherren den Faden, sodass Öfingen mit der ersten klaren Chance in Minute 74 durch Markus Wenzler verkürzte. Nun warf Öfingen alles nach vorne und wurde durch Tobias Zolg in der Schlussphase ausgekontert. Tore: 1:0 (9.) Patrick Zolg, 2:0 (20.) Patrick Zolg, 2:1 (74.) Wenzler, 3:1 (88.) Tobias Zolg. ZS: 60. SR: Axel Amann (Stühlingen).

FC Lenzkirch – SV Eisenbach 5:2 (2:1). In einem offenen Schlagabtausch brachte Niklas Sühling die Gäste in Führung, ehe Julian Veit und Moritz Stohr das Spiel drehten. Direkt nach Wiederbeginn glich Sühling erneut aus, ehe sich die Hausherren das Ergebnis etwas zu hoch gestalteten. Zweimal Tim Rüdiger und Felix Jägler sorgten für den 5:2-Heimerfolg. Tore: 0:1 (33.) Sühling, 1:1 (37.) Veit, 2:1 (40.) Stohr, 2:2 (48.) Sühling, 3:2 (50.) Rüdiger 4:2 (70.) Jägler, 5:2 (88.) Rüdiger. ZS: 60. SR: Karl Martin Dold (Feldberg).