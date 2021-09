Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC 08 Villingen U 21 4:0 (0:2) – Die jungen Villinger kassierten in Offenburg ihre zweite Saisonniederlage. FC 08-Trainer Daniel Miletic war nach Spielende enttäuscht über die Art und Weise der Niederlage: „Man kann gegen ein Verbandsliga-Spitzenteam verlieren. Aber wir haben es den Offenburgern sehr leicht gemacht. Es war ein Klassenunterschied. Die Spieler haben nichts, von dem was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt.“

In den ersten 30 Minuten konnten die Gäste aus dem Schwarzwald noch einigermaßen mithalten. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt hätten die Offenburger führen können. Das längst überfällige Tor fiel nach 38 gespielten Minuten durch Jakob Harter. Noch vor der Pause erhöhte Marco Petereit für den OFV auf 2:0.

Die Villinger Trainer versuchten in der Halbzeitpause durch Umstellungen, ihr Team wachzurütteln. Doch die Veränderungen brachten gar nichts ein. Im zweiten Spielabschnitt dominierten weiterhin die Offenburger. „Wir waren in allen Belangen unterlegen und haben auch beim dritten und vierten Gegentreffer kräftig mitgeholfen“, kritisierte Miletic. Elias Esslinger und wiederum Jakob Harter nutzen die Villinger Fehler, um auf 4:0 zu erhöhen.

Offenburg schaltete nach der klaren Führung einen Gang zurück. Am Auftreten der Gäste änderte dies jedoch wenig. Miletic: „Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen.“ So blieb es beim deutlichen und hochverdienten Sieg der Ortenauer. Den Villinger Spielern droht in den nächsten Tagen wohl eine deutliche Aussprache mit ihren Trainern.

Tore: 1:0 (38.) Jacob Harter, 2:0 (44.) Marco Petereit, 3:0 (52.) Elias Esslinger, 4:0 (74.) J. Harter; SR: Matthias Brudek