23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Spitzenreiter geht mit sechs Punkten Vorsprung in die letzten drei Spiele

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (nrh) SV Öfingen – SG Unadingen/Dittishausen 1:0 (1:0). Der Aufwärtstrend des SV Öfingen hält an. Öfingen war in der ersten Halbzeit klar das tonangebende Team und hatte aussichtsreiche Chancen, schon früh in