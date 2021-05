von unserer Sportredaktion

Eishockey: Von diesem Spieler versprechen sich die Schwenninger Scoring touch und viel Energie auf der Centerposition: Die Wild Wings haben den norwegischen Nationalspieler Ken André Olimb verpflichtet.

Nach zuletzt drei Spielzeiten mit der Düsseldorfer EG, für die Kenny Olimb bereits zwischen 2013 und 2016 in der DEL aktiv war, wechselt der Mittelstürmer nun nach Schwenningen. Der gebürtige Osloer unterbrach sein Gastspiel bei der DEG für zwei Jahre, in denen er in der SHL für Linköping auf dem Eis stand. In jeder seiner vergangenen acht Spielzeiten gelangen dem technisch versierten Linksschützen durchschnittlich mindestens 0.50 Punkte pro Partie. Sowohl 2014 in Sotschi als auch 2018 in Pyeongchang vertrat er Norwegen bei den Olympischen Winterspielen. Aktuell bestreitet der 32-Jährige mit seinem Nationalteam die Weltmeisterschaft in Riga.

„In Schwenningen entwickelt sich etwas sehr Interessantes, was mir Christof Kreutzer in einem persönlichen Gespräch auch nochmals verdeutlicht hat. Das Team sieht für die kommende Saison sehr gut aus und es hat sich für mich einfach nach dem richtigen Schritt angefühlt“, sagt der vielfach umworbene Stürmerstar Norwegens.

Auf das Wiedersehen mit Ken André Olimb freut sich Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer ganz besonders: „Kenny ist ein Spieler mit sehr viel Energie. Er war in meiner Zeit bei der Düsseldorfer EG immer der Motor im Team und das wird er jetzt auch bei den Wild Wings sein. Ich freue mich, ihn wieder in meiner Mannschaft zu haben.“

„Ich bin sehr froh, dass wir einen der Top-Center der gesamten Liga verpflichten konnten. Ken André ist ein sehr guter Zwei-Wege-Stürmer mit hervorragendem Scoring Touch. Er wird uns in allen Spielsituation viel Qualität geben“, freut sich Wild Wings-Cheftrainer Niklas Sundblad über die Verpflichtung.