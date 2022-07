Fußball, Qualifikationsspiel zum südbadischen Pokal: FC Königsfeld – DJK Donaueschingen (Sonntag, 17 Uhr) – Exakt ein Jahr ist es her, dass sich beide Vereine zuletzt ebenfalls in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal in Königsfeld gegenüberstanden. Damals setzten sich die Donaueschinger mit 4:2 durch und ließen sich erst im Finale vom SV Oberachern stoppen. Königsfeld steckte das Aus und spielte eine glanzvolle Runde in der Bezirksliga, die im Meistertitel gipfelte. Nun kommt es, wie vor zwölf Monaten wieder an einem 24. Juli, zum Wiedersehen. Vergangenes Saison trennten beide Teams noch zwei Spielklassen. Nun spielen sie beide in der Landesliga.

„Es ist für uns toll, gleich gegen den Finalisten der vergangenen Saison zu spielen. Wichtig ist auch, dass es endlich wieder um etwas geht. So ein Wettbewerbsspiel hat einen ganz anderen Charakter als ein Testspiel“, sagt FCK-Trainer Patrick Fossé. Er betont, dass seine Elf nichts zu verlieren habe, gibt sich aber auch kämpferisch: „Wir wollen dem Favoriten ein Bein stellen.“

Mit einem Ausscheiden aus Wettbewerben beschäftigt sich in Königsfeld im Vorfeld niemand. „Das primäre Ziel im Pokal ist es, in die nächste Runde einzuziehen. Das ist die erste Maxime. Es entspricht unserem sportlichen Ehrgeiz, dieses Ziel zu verwirklichen“, ergänzt Fossé und rechnet deshalb mit hoch motivierten Spielern. Zudem setzen die Königsfelder auf eine gute Zuschauerzahl, wobei Fossé allen Besuchern rät, wegen der nicht ganz einfachen Parkplatzsituation rechtzeitig zu erscheinen.

Die Donaueschinger haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit im Verbandsliga. Zweimal schafften sie es in den vergangenen vier Jahren unter die letzten vier Teams und im vergangenen Jahr sogar ins Finale. Daran anzuknüpfen ist das Ziel, doch Trainer Benjamin Gallmann hat einige Sorgen. „Die bisherigen Vorbereitungspartien haben gezeigt, dass wir noch sehr große Unterschiede im Fitnessbereich haben. Einige Spieler sind schon sehr weit, andere haben größeren Nachholbedarf. Zudem helfen die vielen personellen Wechsel nicht, den Rhythmus zu finden.“

Gallmann hat seine Mannschaft auf ein ganz schweres Spiel eingestellt, auch weil der Gegner alles versuchen wird, um den Vorjahresfinalisten ein schnelles Stoppzeichen zu setzen. „Königsfeld hat große Qualität im Kader. So souverän wie die Elf Bezirksliga-Meister wurde, schaffte es in den vergangenen Jahren keiner. Das wird auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel“, so Gallmann.

Personell hat der DJK-Coach keine große Auswahl. Im Tor steht Kay Schlageter zur Verfügung. Hinzu kommen 13 Feldspieler. Ganz wichtige Akteure stehen Gallmann nicht zur Verfügung. „Bei uns herrscht ein Kommen und Gehen. Aber ich jammere deswegen nicht. Die Spieler, die ich zur Verfügung habe, besitzen mein vollstes Vertrauen.“