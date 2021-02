Basketball, ProA: In der laufenden ProA-Saison wird es keinen sportlichen Absteiger in die ProB geben. Dies teilte die 2. Basketball-Bundesliga mit. Unter Berücksichtigung der massiven, pandemiebedingten Ausfallzeiten einzelner Vereine während der bisherigen Saison wurde durch die Gesellschafterversammlung der Liga das Aussetzen des sportlichen Abstiegs in dieser Saison beschlossen.

Somit werden eigentlich konkurrenzfähige Mannschaften, wie die Nürnberg Falcons, die in dieser Saison mehrfach von Corona gebeutelt waren und dadurch in der ProA sportlich hinterter laufen, verschont. Dieser Beschluss bedeutet jedoch nicht, dass alle ProA-Mannschaften automatisch die Lizenz für die kommende Saison erhalten.

Zudem beschloss die 2. Basketball-Bundesliga eine Anpassung des Playoff-Formats für die ProB, wo anstatt der klassischen Serien nun die Playoff-Mannschaften in 4er-Gruppen um das Weiterkommen spielen. Sollte es in der ProA zu weiteren Verzögerungen des Zeitplans durch Spielausfälle kommen, ist ein ähnliches Format auch hier denkbar.

Derweil neigt sich das Wechselfenster dem Ende entgegen. Bis zum 21. Februar sind Nachverpflichtungen möglich. Bei den wiha Panthers Schwenningen deutet sich keine Tätigkeit auf dem Spielermarkt mehr an. „Wir halten die Augen immer offen. Allerdings müsste es schon ein umwerfendes Angebot sein, damit wir nochmals aktiv werden“, sagt Panthers-Pressesprecher Manuel Schust.