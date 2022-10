von Tina Fröhlich

Im vierten Auswärtsspiel der noch jungen Saison sollten zum dritten Mal drei Punkte her. Dabei fehlte den Schwenningern mit Mitch Wahl ein Mittelstürmer. Für den Deutsch-Amerikaner kam das Spiel nach einer Erkrankung zu früh. Er wurde durch Marius Möchel ersetzt. Im Gäste-Gehäuse fand sich wie angekündigt Joacim Eriksson ein.

Der Schwede bekam auch gleich mal richtig zu tun. Doch nach nur gut vier Minuten war er dann machtlos gegen den zweiten Nachschuss von Patrick Reimer. Seine Vorderleute hatten den Schwenninger Goalie bei diesem frühen 0:1 schlicht nicht genug unterstützt. Die Schwäne spielten in den ersten 20 Minuten insgesamt viel zu passiv, fanden kaum zu ihrem System und ließen ganz entgegen der Anweisung von Cheftrainer Harold Kreis viel zu viele Nachschüssen zu.

Verdiente Nürnberger Führung

Die Gastgeber hingegen agierten, waren sehr sicher an der Scheibe und gradlinig im Spielaufbau. Am Ende des ersten Durchgangs ging die Führung für die Franken in Ordnung, was auch das Schussverhältnis von 13:5 belegte. Wirklich gefährliche Abschlüssen verzeichneten die Wild Wings nur durch Miks Indrasis und Daniel Pfaffengut, die aber beide an Leon Hungerecker scheiterten.

Mit deutlich mehr Schwung kamen die Schwarzwälder aus der Kabine. Und das wirkte. Es dauerte nur knappe drei Minuten bis Tyson Spink wunderbar bedient von Miks Indrasis in Überzahl das 1:1 herstellte. Schwenningen war nun im Spiel. Bis die „Kopfschüttel-Minuten“ für die Schwaben folgten. Zwischen der 31. und 33. Minute gerieten sie durch zwei Abfälscher von Tyler Sheehy und Oliver Mebus 1:3 in Rückstand. Die Antwort der Wild Wings kam wichtigerweise schnell. Wiederum im Powerplay traf Brandon DeFazio nach Vorarbeit von Ken-André Olimb zum 2:3 (34.).

Beide Mannschaften suchten fortan ihr Heil in der Offensive, gefährlicher blieb aber Nürnberg. „Wir müssen die Phasen abstellen, in denen sie uns so unter Druck setzen. Es gilt jetzt alles reinzuwerfen“, forderte „Aushilfsstürmer“ Möchel für die letzten 20 Minuten noch mehr Arbeit von seinen Teamkollegen.

Turbulente Schlussphase

Was diese durchaus beherzigten, nur eben auch mal zu heftig. So musste Florian Elias für einen Bandencheck für zwei Minuten auf die Strafbank und diesmal nutzten die Ice Tigers die Überzahl durch Ryan Stoa, der mit einem erneuten Abfälscher zum 2:4 (47.) traf. Wieder antwortete DeFazio postwendend 90 Sekunden später mit dem 3:4. Olimb hatte nach einem starken Scheibengewinn aufgelegt. Nun wurden die Angriffsbemühungen noch einmal intensiviert, vor allem auf Schwenninger Seite. Und nach toller Vorarbeit von Johannes Huß schaffte Tyson Spink doch noch das 4:4 (56.). Doch auch diesmal kam die Antwort sofort. Elis Hede sorgte zwei Minuten mit dem 5:4 für die Entscheidung.