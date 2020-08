von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: SF Elzach-Yach – FC 08 Villingen II 2:1 (0:0). Irgendwie war es etwas mehr als eine Stunde lang ein typisches Spiel zweier Neulinge. Wenn sich Aufsteiger bei ihrer Verbandsliga-Premiere gegenüberstehen, gibt es in erster Linie eine Prämisse: Zunächst einmal Fehler vermeiden. Das war beim Gastspiel der U 23 des FC 08 Villingen bei den Sportfreunden Elzach-Yach nicht anders. Keiner der Akteure weiß zu Saisonbeginn so richtig wo er steht, erst recht nicht in einer bisher fremden Spielklasse. Klar hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, ohne sich jedoch wirklich dicke Chancen herauszuspielen. „Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein typisches 0:0-Spiel“, sagte 08-Trainer Marijan Tucakovic.

Dann nahm die Partie richtig Fahrt auf. Erst ein vermeidbarer Elfmeter für Elzach, dann sogar die fast schon beruhigende Zwei-Tore-Führung der Gastgeber nach 70 Minuten, ehe es 08-Kapitän Alexander German mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend machte. Fabian Tiel im Villinger Kasten hielt einen weiteren Strafstoß und seine Mannschaft im Spiel. Die Schwarzwälder warfen nun alles nach vorne, der Ausgleich wollte trotz hochkarätiger Chancen nicht mehr gelingen. „Ein Remis wäre verdient gewesen. Dass wir verloren haben, ist unserer mangelnden Erfahrung geschuldet“, resümierte Tucakovic. Tore: 1:0 (61./FE) Becherer, 2:0 (70.) Schmieder, 2:1 (77.) German. SR: Gerspacher (Kandern).

FC 08 Villingen II: Tiel, Effinger, Zölle, Liserra (51. Morreale), Wagner, Holzapfel, Dresel (63. Sari), German, Schiler (86. Bak), Zimmermann (51. Czerwonka), Crduo.