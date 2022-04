Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – NK Hajduk VS. „Die DJK hatte zuletzt einige personelle Sorgen. Da erscheint mir Hajduk besser aufgestellt. Außerdem ist Hajduk spielstärker. Ich tippe 1:3.“

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen. „Die Gäste haben zuletzt drei Partien auf eigenem Platz verloren. Langsam muss die SG Buchenberg wieder punkten. Kappel verfügt über eine gute Mannschaft. Mein Tipp: 2:2.“

FC Fischbach – VfB Villingen. „Auf uns wartet eine schwere Aufgabe. Der VfB hat zuletzt zweimal verloren und will die Trendwende. Zuvor hatte der VfB einen Lauf. Wir brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt und sollten nicht mit leeren Händen vom Platz gehen.“

SV Niedereschach – FC Schönwald. „Das Spitzenspiel am Samstag. Ich hätte mir die Partie gerne selbst angeschaut. Niedereschach hat einen Lauf und Schönwald wohl einige angeschlagene Akteure. Das Spiel ist schwer zu tippen. Ich entscheide mich für ein 1:1.“

SV Überauchen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Überauchen ist unter Zugzwang. Die SG Vöhrenbach verfügt jedoch über die kompaktere Elf. Überauchen wird alles versuchen, aber die Gäste gewinnen 2:1.“

FC Tannheim – FC Brigachtal. „Beide sind tabellarisch in unserer Nähe und beide brauchen drei Punkte. Brigachtal hat zuletzt wieder gewonnen und nimmt aus Tannheim ein 1:1 mit.“

Ostermontag

DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Ich traue der SG Vöhrenbach ein Sechs-Punkte-Wochenende zu, zumal die Villinger auch mit ihrer Bezirksliga-Elf aktiv sind. Mein Tipp: 0:2.“

FC Tannheim – SV Überauchen. „Überauchen gibt nie auf, obwohl die Elf tief im Tabellenkeller steht. Diesmal belohnt sich Überauchen mit einem 1:1.“

FC Fischbach – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach. „Nach der Partie am Samstag die nächste Herausforderung für uns. Es ist sicher ein Nachteil für uns, dass die Eintracht am Samstag spielfrei ist und ausgeruht anreist. Wir haben in dem Spiel nichts zu verlieren und werden alles probieren, um zu punkten.“