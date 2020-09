Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: – VfB Villingen – FC Tannheim 0:3 (0:3). Das Eröffnungsspiel der neuen Saison hatte mit dem FC Tannheim einen klaren Sieger. Die Gäste waren läuferisch stärker und spielten sich in Hälfte eins eine Vielzahl von Chancen heraus. Der erste Treffer fiel nach 25 Minuten durch Kevin Hoheisel, der zehn Minuten später das zweite Tor nachlegte. Noch vor der Pause machte Ferdinand Schmid mit dem 0:3 alles klar. Durchgang zwei plätscherte vor sich hin, Chancen waren auf beiden Seiten rar. Tore: 0:1 (25.) Hoheisel, 0:2 (35.) Hoheisel, 0:3 (45.) Schmid. ZS: 100. SR: Annicchiarico (Trossingen).

FC Kappel – DJK Villingen II 3:3 (1:2). In einer ausgeglichenen Partie präsentierte sich die DJK sehr effektiv und führte nach 25 Minuten durch Tore von Leonhard Becher sowie Daniel Dornbach mit 2:0. Timo Cristilli verkürzte noch vor der Pause, ehe Axel Bommer kurz nach Wiederbeginn auf Gleichstand stellte. Dann war es wieder die DJK, die durch Kevin Kostka in Führung ging. Kappel spielte eine gute Schlussphase und glich durch einen Elfmeter von Kai Bommer aus, verpasste jedoch aufgrund schlechter Chancenverwertung den späten Siegtreffer. Tore: 0:1 (10.) Becher, 0:2 (25.) Dornbach, 1:2 (43.) Cristilli, 2:2 (47.) Axel Bommer, 2:3 (57.) kostka, 3:3 (70.) Kai Bommer (FE). ZS: 80. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

SV Überauchen – FC Brigachtal 1:1 (1:1). In einem ausgeglichenen Derby brachte Stefan Henseleit die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in Minute 25 in Führung: Der Neuzugang zog aus knapp 30 Metern ab und platzierte das Spielgerät im Winkel. Überauchen hatte die passende Antwort parat und glich in Minute 38 durch Eduard Heier per Kopf aus. In Hälfte zwei hatten beide Mannschaften Chancen auf die Führung, am Ende eines offenen Schlagabtausches geht die Punkteteilung in Ordnung. Tore: 0:1 (25.) Henseleit, 1:1 (38.) Heier. ZS: 250. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

Spfr. Neukirch – SV Niedereschach 0:3 (0:2). Die Gäste begannen druckvoll und aggressiv: Die frühe Führung durch Christoph Herbst nach 15 Minuten ging daher absolut in Ordnung. Dann vergab Neukirch durch Klausmann die Gelegenheit zum Ausgleich, stattdessen legte Adrian Herbst per Kopf zum 0:2 nach. In der Folge fiel zerfahrenen Hausherren nicht mehr viel ein. Der Aufsteiger hatte wenig Mühe, den Vorsprung zu verteidigen und legte in der Nachspielzeit durch Christian Schlenker sogar noch das dritte Tor nach. Tore: 0:1 (15.) Christoph Herbst, 0:2 (31.) Adrian Herbst, 0:3 (90.+4) Schlenker. ZS: 250. SR: Garcia Manuel Morales (Hornberg).

SG Buchenberg/Neuhausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 5:1 (2:0). In Durchgang eins war Buchenberg klar besser und führte zur Pause verdient mit 2:0. Dann steigerten sich die Gäste, hatten gute Chancen, zurück ins Spiel zu kommen, ließen sich aber eiskalt auskontern. Dadurch kam das letztlich verdiente, aber doch etwas zu deutlich ausgefallene 5:1-Endergebnis zustande. Zuschauer: 80. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

Das Spiel Schönwald gegen Gütenbach wurde abgesetzt (siehe Infokasten)