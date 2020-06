Basketball, ProA: Bei den wiha Panthers ist die zweite Vertragsverlängerung zur neuen Saison unter Dach und Fach: Kapitän Kosta Karamatskos bleibt den Schwenninger Basketballern für ein weiteres Jahr erhalten.

Der Spielmacher geht somit in die vierte Saison mit den Panthers, eine Fortsetzung der Zusammenarbeit war für beide Seiten sehr früh klar.

„Es war für mich eine Herzensangelegenheit, meinen Vertrag in Schwenningen zu verlängern. Ich kann mich mit den Panthers sehr gut identifizieren“, erklärt der 34-jährige Routinier, der zudem mit seiner Familie längst in Villingen-Schwenningen sesshaft wurde.

„Es freut mich sehr, dass Kosta auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der wiha Panthers überstreifen und uns mit seiner langjährigen Erfahrung hilfreich sein wird“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic über seinen Kapitän, den er bereits als Spielervermittler über viele Jahre betreute. Besonders in der Defensive und als Kapitän sowie Wortführer in der Kabine leistete der erfahrene Aufbauspieler in der Vorsaison einen wichtigen Anteil am Erfolg der Schwenninger.