Kevin Figl, Spielertrainer des SV Niedereschach, tippt den zweiten Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – FC Fischbach. „Beide Mannschaften schätze ich als sehr spielstark ein. Fischbach legte am ersten Spieltag einen Start nach Maß hin, Brigachtal will die Niederlage in Schönwald korrigieren.