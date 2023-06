Fußball: Erfreuliche Nachrichten für Jürgen Schätzle. Der Schiedsrichter vom FC Schönwald darf in der neuen Saison Spiele in der Regionalliga leiten. Da in der 3. Liga der vierte Offizielle eingeführt wird, wurde ein Zusatzkader an Regionalliga-Schiedsrichtern gebildet. Der 29-jährige Schätzle, der seit vier Jahren in der Oberliga als Schiri im Einsatz ist, wurde vom Verbandsschiedsrichterausschuss für diesen Kader nominiert.

„Ich habe mich natürlich gefreut, als ich die Nachrichten bekam. Für mich kommt es auch überraschend, da man mit 29 Jahren nur geringe Perspektive hat, in die Regionalliga aufzusteigen. Normalerweise sind Schiedsrichter in dieser Spielklasse zwischen 22 und 26 Jahre alt“, sagt Schätzle.

Die Fahrtstrecken verändern sich für den gebürtigen Schönwälder nicht wesentlich. Schätzle: „Ich war ja bereits in der Regionalliga als Assistent im Einsatz.“ Hoffnungen auf einen weiteren Aufstieg in die 3. Liga und somit in den Profifußball, hat Schätzle keine: „Dafür bin ich mit 29 schon zu alt. Der Aufstieg in die Regionalliga war schon die letzte Chance, denn mit 30 ist das so gut wie nicht mehr möglich.“

Zwei weitere Schiris aus Südbaden haben ebenfalls den Sprung aus der Oberliga in die Regionalliga geschafft. Sie kommen beide aus dem Bezirk Hochrhein. Dies sind Timo Bugglin (TuS Binzen) und Mathias Heilig (FC Erzingen). Auf eigenen Wunsch verlässt Regionalliga-Schiedsrichter Luigi Satriano (FC Zell i. W.) die Liga. Er war insgesamt vier Jahre in der vierthöchsten, deutschen Spielklasse im Einsatz.