Reiten: (pm) 165 Reiterinnen und Reiter begrüßte der RFV Schwenningen bei seinem Reitturnier. In zehn Prüfungen wurden 160 Pferde und Ponys in den Disziplinen Dressur und Springen vorgestellt.

Im Dressurviereck wurde das Turnierwochenende auf dem Vereinsgelände am Bauchenberg eröffnet. Schon da fanden sich interessierte Zuschauer ein. Höhepunkt des ersten Tages war eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten, welche Annegret Rabus (RSG Riedwiese Fischbach) mit ihrem Pferd Fjodo und einer Wertnote von 7,5 für sich entschied. Am zweiten Tag folgte als Höhepunkt ein Hauptspringen der Klasse L. Hier setzte sich Joy Rettich (RSG Riedwiese Fischbach) mit ihrem Leon nach einem spannenden Stechen durch. „Mein erster Sieg in einem L-Springen“, freute sich die Amazone.

Für den reiterlichen Nachwuchs gab es in diesem Jahr neben einem Reiterwettbewerb und einem Springreiterwettbewerb erstmalig einen Führzügelwettbewerb. Dort stellten die jüngsten Reiterinnen ihr Können unter Beweis. Gut kam der Hobby-Horse-Parcours an, bei dem es ohne Pferde über die Hindernisse ging.

Die Ergebnisse

Prüfung Nr. 3, Dressur-WB: 1. Lina Maahs mit Nils das Pony, 7,8 (RZ Frese Immenhöfe), 2. Svenja Mrosek mit Romero, 7,7 (RZ Frese Immenhöfe), 3. Lenia Rottner mit Baldewijn, 7,6 (RV Pferdeparadies Haug).

Prüfung Nr. 2, Dressurprüfung A*: 1. Nicole Rehorn mit Aquino, 9,0 (RFV Rottweil u.U.), 2. Charlotte Mrosek mit Romero, 8,3 (RZ Frese Immenhöfe), 3. Karin Niebann Dark Diamond, 8,0 (RFV Rottweil u.U.).

Prüfung Nr. 1, Dressurprüfung L* (Trese): 1. Annegret Rabus mit Fjodo, 7,5 (RSG Riedwiese Fischbach), 2. Susanne Rabus mit Diamond Cuyano, 7,3 (RSG Riedwiese Fischbach), 3. Celine Hug mit Don Deniro, 7,0 (RFV Schwenningen).

Prüfung Nr. 5 Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Abteilung 1: 1. Sophia Burger mit Rock me, 6,8 (IG Therapeutisches Reiten), 2. Ela Ivanusic mit Little Blue, 6,5 (RFV Schwenningen), 3. Kyra Schleif mit Susi, 6,1 (RFV Schwenningen). Abteilung 2: 1. Anna Seemann mit Castlehill Boy, 7,3 (RV Pferdeparadies Haug), 2. Samira Jolie Magiera mit Calero, 7,2 (RVFV VS-Zollhaus), 3. Luisa Müller mit Paul, 7,1 (RFV Schwenningen). Abteilung 3: 1. Julia Hafner mit Nimbus, 7,5 (RV Thurihof Tuningen), 2. Konstanze Kremm mit Josefine, 6,8 (RV Pferdeparadies Haug e.V.), 3. Emanuel Bekiropoulos mit Gerda, 6,0 (RFV Schwenningen), 3. Emilia Vazquez Lopez mit D`Artangon, 6,0 (RFV Schwenningen).

Prüfung Nr. 4 Führzügel-Wettbewerb, Abteilung 1: 1. Leandra Heim mit Wito, 7,5 (RSC Dreiherrenstein), 2. Luisa Libuda mit Paul, 7,0 (RFV Schwenningen), 3. Lara Fuchs mit Gerda, 6,8 (RFV Schwenningen). Abteilung 2: 1. Samira Vollmer mit Jumana, 8,0 (RFV Donaueschingen), 2. Mia Staak mit Susi, 7,0 (RFV Schwenningen), 3. Greta Neuschwender mit Favera Bell Boa, 6,5 (RFV Schwenningen). Abteilung 3: 1. Leana Marie Burger mit Levinia, 7,5 (RFV Klettgau-Bühl), 2. Emily Stobbe mit Paul, 7,0 (RFV Schwenningen), 3. Zoe Huber mit Cavallino, 6,5 (RVFV VS-Zollhaus), 3. Mara Schubert mit Desperado, 6,5 (RV Nordstetten-Horb).

Prüfung Nr. 8, Stilspringprüfung A*: 1. Merle Hoffmann mit Säntis, 7,9 (Trossinger RSG), 2. Merle Hoffmann mit GEKE Equigrip´s Ida, 7,8 (Trossinger RSG), 3. Annika Hohner mit Gräfin Grazia, 7,7 (RV Pferdeparadies Haug).

Prüfung Nr. 7, Stilspring-WB: 1. Maya Burger mit Violet Purpleplum, 8,3 (IG Therapeutische Reiten), 2. Karla Kremm mit Le Henry, 8,0 (RV Pferdeparadies Haug), 3. Emilia Braun mit Aluna, 7,7 (RFV Rottweil).

Prüfung Nr. 9, Springprüfung A**: 1. Luise Fuss mit Aurelie Du Lys, 0/48,08 (Sportpferdezentrum Aach), 2. Antje Rößle mit Amarillo, 0/50,12 (RV Nordstetten-Horb), 3. Celine Schuler mit Codor, 0/50,36 (RV Tuttlingen).

Prüfung Nr. 6, Springreiter-WB: 1. Julia Hafner mit Nimbus, 8,1 (RV Thurihof Tuningen), 2. Lenia Rottner mit Baldewijn, 7,8 (RV Pferdeparadies Haug), 3. Louise Vacek mit Champargo, 7,4 (RZ Frese Immenhöfe), 3. Emilia Löhr mit Dashing New Moon, 7,4 (RFV Klettgau Bühl).

Prüfung Nr. 10, Springprüfung L: 1. Joy Rettich mit Leon, U 0/51,80, S 4/38,02, (RSG Riedwiese Fischbach), 2. Annika März mit Esperanto, U 0/55,09, S 4/42,47 (RFV Klettgau-Bühl), 3. Robin Weißer mit Cara Come on, U 0/52,79, S 4/44,00 (RSG Riedwiese Fischbach).