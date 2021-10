Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FC Auggen (Sonntag, 15 Uhr). Erneut wartet auf die DJK Donaueschingen ein richtungweisendes Spiel. Gelingt es nach der 0:4-Niederlage in Weil wieder an die zuvor besseren Leistungen anzuknüpfen oder bleiben die Allmendshofener auf einem Abstiegsplatz kleben. Mit dem FC Auggen erwarten die Grünweißen einen Kontrahenten, der nach dem sechsten und achten Spieltag sogar die Liga anführte, zuletzt aber nach der Heimniederlage gegen Radolfzell auf Rang vier durchgereicht wurde. Zuversicht sollte den Gastgebern das bisher letzten Duell zwischen beiden Mannschaften geben. Im September 2020 lag die DJK in Auggen schon mit 0:2 zurück, schaffte die zwischenzeitliche 3:2-Führung und ging mit einem 3:3 vom Platz.

DJK-Trainer Tim Heine wertete bereits am vergangenen Montag mit seinen Protagonisten die schwache Partie in Weil ausführlich aus. „Da habe ich mich sehr geärgert, weil mir die Art und Weise unseres Auftritts nicht gefallen hat. Die letzte Bereitschaft fehlte in Weil. Wir müssen den Fokus auf die Spiele wieder schärfen“, so Heine, der nun eine Reaktion erwartet. Dass es deutlich besser geht, haben die Grünweißen bereits mehrfach gezeigt.

Hoffnung macht Heine, dass der schier unersetzliche Max Schneider unter der Woche große Teile des Übungsprogramms wieder absolvierte. Nach der Verletzung wird der Offensivspieler aber wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen und könnte eine Jokerrolle übernehmen. Auch Ahmet Colak und Benedikt Ganter haben ihre Rückstände aufgearbeitet und werden im Kader stehen. Nicht dabei sind am Sonntag Andreas Albicker, der sich aus privaten Gründen abgemeldet hat, sowie Tobias Wild, dessen Verletzung einen längeren Ausfall befürchten lässt.

Der Donaueschinger Coach ließ unter der Woche wieder verschiedene Spielsystem und Spielformen trainieren. Er möchte, dass das Spiel wieder weiter nach vorne verlagert wird. Dabei sind im Angriff Ideen gefragt, denn die Gäste kommen mit der besten Abwehr der Liga. In neun Partien schlug es nur sechs Mal im Kasten des FC Auggen ein. Oft reichte den Gästen ein 1:0-Erfolg, um die tollen Tabellenplatzierungen zu erreichen. Gerade in der Begegnung und dem Hintergrund wäre es für die Allmendshofener ganz schlecht, sollten sie zwischenzeitlich in Rückstand geraten. Auch das hat Heine ausführlich thematisiert.