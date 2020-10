von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Was der SÜDKURIER schon vor einigen Stunden exklusiv vermeldete, wird nun auch offiziell vom Verein bestätigt: Zum Ende der Transferfrist wartet der FC 08 Villingen mit einer überraschenden Neuverpflichtung auf. Mit Nedzad Plavci kehrt ein alter Bekannter in den Friedengrund zurück. „Ich freue mich, dass wir mit Nedzad noch einen erfahrenen Spieler für den Offensivbereich verpflichten konnten. Ich kenne ihn gut. Er wird unserem Spiel definitiv gut tun“, sagte FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan.

Fußball-Oberliga Nedzad Plavci vor Rückkehr zum FC 08 Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Plavci spielte zuletzt bei Juventus Zürich in der 3. Schweizer Liga, zuvor war er zwei Jahre lang für den Oberliga-Konkurrenten den 1. FC Rielasingen-Arlen unter Vertrag. Doch der Verein, für den Plavci mit Abstand die meiste Zeit spielte, war der FC 08 Villingen.

FC 08 Villingen Zu wenige Spieler erreichen Normalform Das könnte Sie auch interessieren

Mit Unterbrechungen trug der trickreiche und treffsichere Angreifer insgesamt sechs Spielzeiten das schwarz-weiße Trikot der Nullachter. Dabei feierte er etliche Erfolge, wie zum Beispiel den Pokalsieg gegen den SV Oberachern 2016, wobei Plavci mit drei Treffen zu einer sagenhaften Aufholjagd beitrug.

Fußball-Oberliga FC 08 Villingen schlägt doppelt zu Das könnte Sie auch interessieren

„Nedzad ist ein langjähriger Freund und er kennt den Club in- und auswendig. Als erfahrener Spieler kann er uns weiterhelfen“, betont FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Er will diese Verpflichtung im Hinblick auf die Gesamtstrategie des Vereins nicht falsch verstanden wissen. „Wir setzen weiterhin auf junge Perspektivspieler und haben eine ganz neue, junge Mannschaft. Das weiß Nedzad auch. Er unterstützt uns auf diesem Weg. Da nun aber durch etliche Verletzungen wie die von Harry Föll und Daniele Bruno der Kader zunehmend dezimiert war, mussten wir noch mal auf dem Transfermarkt handeln. Da Nedzad zu haben war, haben wir sehr gerne zugeschlagen“, so der Sportvorstand weiter.

FC 08 Villingen Fataler Fehler in der Abwehr Das könnte Sie auch interessieren

Bereits im Sommer 2020, als Plavci den 1. FC Rielasingen-Arlen verließ, war ein Wechsel zu den Nullachtern im Gespräch. „Damals haben die Rahmenbedingungen noch nicht ganz gepasst. Jetzt war das anders. Darüber freuen wir uns“, ergänzt der FC 08-Sportvorstand. Zu hohe Erwartungen an den Stürmer wollen die Verantwortlichen aber erst mal nicht stellen. „Wir geben Nedzad Zeit, sich wieder bei uns einzugewöhnen.“

Der 31-jährige Stürmer freut sich über seine Rückkehr nach Villingen: „Hier habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Das ist ein bisschen wie Nachhause kommen.“