Fußball-Verbandsliga: FC Auggen – FC 08 Villingen II 1:0 (1:0). – Nach zwei Siegen zum Saisonstart hat es die „kleinen“ Villinger nun erwischt, sie kassierten eine knappe Niederlage im Markgräflerland.

Gastgeber gehen früh in Führung

Der Gastgeber aus dem Weinörtchen Auggen gingen vor 100 Zuschauern schon nach zwei Minuten in Front. Nach einer Ecke waren die Villinger nicht aufmerksam genug und Julian Saur konnte einnetzen. Die Hausherren agierten danach sehr defensiv. Die Nullachter taten sich schwer, kamen aber dennoch immer wieder zu Ausgleichschancen. Erik Törtelyi, Noel Mohr und Batuhan Bak brachte aber alle das Runde nicht in das Eckige.

Villingen riskiert mehr in der zweiten Hälfte

In der zweiten Spielzeit mussten die Gäste dann immer mehr riskieren. Dadurch entstanden hinten Löcher, die jedoch Torwart Lavdrim Amiti hervorragend stopfte. Vorne wollte aber auch nichts rein. Und so blieb es in der fairen Begegnung, mit dem Schiedsrichter Michael Speh, bei der unglücklichen Villinger Niederlage.

Fünf A-Jugendliche in der Startaufstellung

Nullacht-Coach Daniel Miletic: „Wir hatten heute fünf A-Jugendliche in der Startaufstellung. Die hatten etwas zu viel Respekt. Trotzdem kein Vorwurf an die Jungs. Dennoch haben wir den besseren Fußball gespielt und hätten hier etwas verdient gehabt.“ Am kommenden Sonntag empfängt der FC 08 Villingen II den FC Denzlingen.

FC 08 Villingen II: Amiti, Spät, Effinger, Seemann (81. Karaki), Janz, Zeiser, Cristilli, Mohr, Bak, Tortelyi (59. Fabio Chiurazzi), Vochatzer. – Tor: 1:0 (2) Sauer. – SR: Speh.