Biathletin: Janina Hettich (SC Schönwald) hat zum Auftakt der Europameisterschaften am Arber (Bayerischer Wald) eine Medaille knapp verpasst. Beim Einzelrennen über 15 Kilometer lag die Lauterbacherin nach drei von vier fehlerfreien Schießeinlagen in Führung. Beim letzten Schießen ließ Janina Hettich jedoch zwei der fünf Scheiben stehen, bekam dadurch zwei Strafminuten aufgebrummt und fiel auf den 10. Rang zurück. Auf der Schlussrunde konnte sie noch vier Plätze gutmachen und belegte somit im Endklassement Rang sechs.

Die 25-Jährige war auf der Strecke die Schnellste der knapp 100 Starterinnen und hatte im Ziel 1.06 Minuten Rückstand auf die russische Europameisterin Evgeniia Burtasova.

Janina Hettich meinte nach dem Wettkampf: „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Rennen. Meine Laufform ist gut. Das letzte Schießen hat mich allerdings schon sehr geärgert.“ Mit Blick auf die bevorstehenden EM-Aufgaben sagte die Vize-Weltmeisterin: „Für Sprint und Verfolgung ist mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen.“

Am Freitag steht bei der Europameisterschaft am Arber der Sprint auf dem Programm. Am Samstag folgt das Verfolgungsrennen und am Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe die Staffeln.