Fußball-Oberliga vor 3 Stunden

Interview mit Marcel Yahyaijan vor dem Start in die Liga: „Wollen die Euphorie mitnehmen“

Der FC 08 Villingen schaffte gegen den Regionalligisten Bahlinger SC die Pokalsensation und zog in die nächste Pokalrunde ein. Die gute Stimmung will der Trainer in den Start nach der Winterpause mitnehmen.