Der Spielbetrieb von Mannschaften mit schwarzwälderischer Beteiligung schrumpft rapide. Die Funktionäre rätseln über den Entwicklungstrend der Landesliga. Eine Problemlösung scheint noch in weiter Ferne zu liegen.

Es ist nur vier Jahre her, da herrschte in der Landesliga zwischen den Bezirken Schwarzwald und Bodensee ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis. In der Saison 2018/19 stellten sich acht Schwarzwälder Teams den neun Mannschaften vom Bodensee. Ging es