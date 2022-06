Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Martin Hils bestreitet am Samstag sein letztes Spiel als Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen. Für den SÜDKURIER tippt Hils das Saisonfinale in der Kreisliga A, Staffel 1.

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SV Niedereschach: „Die Gastgeber sind bereits Meister. In so einer Situation ist manchmal die allerletzte Konzentration nicht mehr ganz so hoch. Andererseits will sich der Meister vom eigenem Publikum mit einem Erfolg verabschieden. Ich traue Niedereschach dennoch ein 2:2 zu.“

FC Kappel – FC Tannheim: „Kappel hat eine gute Mannschaft und spielt eine starke Saison. Da erscheint mir zum Abschluss ein 3:1-Heimsieg durchaus machbar.“

FC Fischbach – SV Überauchen: „Fischbach hat zuletzt einen gefestigten Eindruck hinterlassen. Bei Überauchen ist es immer offen, wie sich die Mannschaft formiert. Das Spiel wird eine klare Sache für Fischbach. Mein Tipp: 5:0.“

FC Schönwald – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach: „Die Schönwälder werden sich mit einem 2:1-Erfolg den zweiten Platz und damit die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga sichern. Für mich war Schönwald die stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“

VfB Villingen – FC Brigachtal: „In dieser Partie spricht einiges für eine Punkteteilung. Ich tippe 2:2.“

SG Buchenberg/Neuhausen – NK Hajduk VS: „Ich wünsche mir natürlich zum Abschluss meiner Trainertätigkeit bei der SG Buchenberg/Neuhausen einen Sieg. Der Druck ist weg und meine Mannschaft sollte befreit aufspielen. Ein 2:1-Erfolg für uns wäre schön.“

Spielfrei ist am Wochenende die DJK Villingen II