„Ich kann in die Top 15 laufen“

Vier Wettkämpfe hat Janina Hettich in der neuen Weltcup-Saison nun schon in den Beinen. Ihre Auftritte in Kontiolahti/Finnland waren geprägt von Licht und Schatten. Im SÜDKURIER-Interview zieht die 24-jährige Biathletin vom SC Schönwald ein erstes Fazit und blickt voraus auf die Wettkämpfe in Hochfilzen/Österreich.