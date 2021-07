von unserer Sportredaktion

Fußball: Am Samstag um 16 Uhr steigt im Villinger Friedengrund das Testspiel der Bundesligisten FC Bayern München gegen 1. FC Köln. Insgesamt 6000 Zuschauer werden in der MS-Technologie-Arena erwartet. Dies entspricht 60 Prozent der Stadion-Kapazität. Ausrichter ist der FC 08 Villingen, der noch einmal auf die wichtigen Corona-Regeln hinweist. „Erfreulicherweise konnte der FC 08 in enger Abstimmung mit den Behörden erreichen, dass 6000 Zuschauer für dieses attraktive Spiel zugelassen wurden. Umso mehr werden die Fußballfans gebeten, unbedingt einige wichtige Corona vorbeugende Regeln einzuhalten“, teilte der FC 08 in einer Pressemitteilung mit.

Die drei „ Gs “: Geimpft, genesen oder getestet! Dies gilt auch für das Spiel am Samstag. Wer geimpft ist, muss vor Einlass eine vollständige Impfung vorweisen können (entweder digital oder über die Vorlage des Impfpasses). Die zweite Impfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen. Auch ein Bestätigungsschreiben über den Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung ist gültig. Alternativ erhält jeder mit einem Ticket auch Zutritt in die MS-Technologie-Arena, wenn er einen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) nachweisen kann. Wo und wann im Schwarzwald-Baar-Kreis diese Schnelltests gemacht werden können, ist auf der Homepage des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis (www.lraskb.de) aufgelistet. Dort wird auch informiert, ob eine Voranmeldung nötig ist.

Maskenpflicht: Vor, nach und während des Spiels herrscht in der MS-Technologie Arena durchgehend Maskenpflicht. Das bedeutet, dass der Mund-Nasen-Schutz auch nach Einnahme des Platzes anzubehalten ist. Das Sicherheitspersonal im Stadion werde dies überprüfen.





Kontaktnachverfolgung: Der FC 08 Villingen wird als Ausrichter auch streng auf eine Kontaktnachverfolgung achten. Diese erfolgt entweder digital über die Luca App, die man sich aufs Mobiltelefon herunterladen kann, oder alternativ über ein Kontaktformular. Dieses Formular muss unbedingt vorher auf der Internetseite des Vereins (www.fcvillingen.de) heruntergeladen, ausgedruckt und vollständig ausgefüllt werden.

Einlass: Aufgrund der großen Zuschauerzahl werden die Fans gebeten, sich zeitig im Stadion einzufinden. Stadionöffnung ist bereits um 13.30 Uhr. Anstoß der Partie 1. FC Köln gegen Bayern München ist um 16 Uhr.

Parken: Wer keinen Parkplatz mehr im Friedengrund findet, kann alternativ bei der IHK-Akademie, Gebäude A, in der Peterzeller Straße 8 in Villingen, nicht weit entfernt vom Stadion, parken.