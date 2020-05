Fußball, Landesliga Frauen: Tabellenführer FV Marbach und Trainer Holger Rohde haben ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. Abteilungsleiter Werner Baschnagel freute sich, dass beide Seiten den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortsetzen wollen. „Die Mannschaft hat sich unter Holger Rohde Jahr für Jahr weiterentwickelt, der zudem die Eigengewächse aus der U17 und generell junge Spielerinnen stetig in die erste Mannschaft einbaut.“

Rohde, der seit 2016 im Villinger Stadtteil als Trainer an der Linie steht, musste nicht lange überlegen. „Die Mannschaft hat einen überragenden Charakter und viel Potenzial“, sagt der 47-jährige Königsfelder. Beim FV Marbach habe er trotz der Corona-Zwangspause noch viele Ziele: sportlich natürlich den Aufstieg in die Verbandsliga und im Gesamtverein das Thema Kunstrasen. Rohde: „Der FV Marbach ist für mich zur Fußballheimat geworden, darum gehe ich sehr gerne in das fünfte Jahr.“

Ebenfalls weiter zur Verfügung steht Werner Baschnagel selbst, der Rohde im Training und an den Spieltagen unterstützt. Torfrau Luzia Burgbacher, mit 61 Deutschlands älteste überbezirklich spielende Stammtorhüterin, und Betreuer Christian Pritzlaff bleiben ebenfalls weiter an Bord.