von Hans Herrmann

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Beim FC Hüfingen wird das Trainerduo mit Daniel Höll und Kader Aksan auch in der Saison 2022/23 an der Seitenlinie das Sagen haben. Beim Tabellenführer der Kreisliga B 2 wurden die Erwartungen in der bisherigen Saison übertroffen. „Wir wollen den Platz an der Sonne verteidigen und sehen in der jungen Mannschaft viel Potenzial,“ freut sich Chefcoach Daniel Höll auf die weitere Zusammenarbeit. In zehn Pflichtspielen musste sein Team erst eine Niederlage einstecken. Der Spitzenreiter wird am Sonntag, 10. April, im Spiel gegen den Verfolger FC Wolterdingen in die zweite Saisonhälfte starten.