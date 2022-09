SG Dauchingen/Weilersbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:2 (0:2). Die Hausherren zeigten eine ihrer bisher schwächsten Saisonleistungen. Vor allem im ersten Abschnitt war Dauchingen/Weilersbach nicht in der Partie drin, die Passgenauigkeit ließ zu wünschen übrig. Dementsprechend ging auch die 0:2-Pausenführung in Ordnung. Nach dem Pausentee wachte das Heimteam allmählich auf. Aus der Überlegenheit heraus fiel neun Minuten vor Schluss das 2:2 durch Marcel Geiger. In der Folge hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, doch die Punkteteilung war gerecht. Tore: 0:1 (9.) Marco Weisser, 0:2 (32.) Stefan Schmid, 1:2 (64.) Tom Zepf, 2:2 (81.) Geiger. Bes. Vork.: Gelb-Rot (85.) SG Dauchingen. ZS: 180. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Brigachtal – FV/DJK St. Georgen 1:4 (1:1). In Hälfte eins verschoss der noch punktlose FC Brigachtal einen Elfmeter – beim einen oder anderen Spieler der Knackpunkt im Spiel. Denn trotz der in Summe guten Defensivarbeit war St. Georgen in mehreren Situationen nicht zu stoppen. Brigachtal erkämpfte sich ein Unentschieden zur Pause. In den zweiten 45 Minuten zog sich St. Georgen weitestgehend zurück, überließ den Hausherren mehr Spielanteile. Doch Brigachtal wirkte überfordert in der Rolle des Gestalters, außerdem sorgte die individuelle Klasse des Gegners nach und nach für Gegentore per Umschaltspiel. Am Ende stand ein verdienter Sieg des Aufsteigers. Tore: 0:1 (37.) Manuel Passarella, 1:1 (38.) Dennis Kleiser, 1:2 (55.) Dragan Jovanovic, 1:3 (85.) Alexander German, 1:4 (90.) Albert Levin. ZS: 160. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Tannheim – VfB Villingen 1:1 (1:1). Nach 90 Minuten trennten sich die beiden Mannschaften völlig verdient mit einem Remis. Während Spielabschnitt eins an den VfB Villingen ging, hatte Tannheim nach der Pause leichte Vorteile. Abgesehen von den Toren kamen die Teams zu keiner wirklichen Top-Gelegenheit. Tannheim gelang es also, die gefährlichen Angreifer des VfB in den Griff zu bekommen – allen voran Adem Sari, Ali Sari (jeweils 6 Saisontore) und Furkan Sari (4). Tore: 0:1 (19.) Leonid Poschiwalow, 1:1 (37.) Marvin Karisan. ZS: 200. Schiedsrichter: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Niedereschach – SV Obereschach 4:3 (2:2). Im Derby ging es vom Anpfiff weg zur Sache. Im direkten Gegenzug an eine Chance des SVN-Angreifers Max Lorse traf Noah-Daniel Nocht (2.) im Nachschuss zur Gästeführung. Knapp zehn Minuten später gelang dem Heimteam das 1:1. Nach feiner Lorse-Vorlage per Fallrückzieher stellte der SVN auf 2:1 (23.), dann glich der SVO nach einer tollen Kombination über die Außenbahn aus. Nach dem Pausentee hatten beide Mannschaften Torabschlüsse, doch so richtig gefährlich wurde es lange nicht. Dann folgte eine dramatische Schlussphase: In Minute 87 besorgte Nocht mit seinem dritten Treffer aus vermeintlicher Abseitsposition das 2:3, ehe in der Nachspielzeit Marcus Herner per Handelfmeter und Marvin Burgbacher – ebenfalls abseitsverdächtig – per Lupfer nach Pass von Jonah Domm die Partie komplett drehten. Ein Remis wäre gerecht gewesen. Tore: 0:1 (2.) Nocht, 1:1 (12.) Evangelos Konstantinou, 2:1 (23.) Mario Dörflinger, 2:2 (29.) Nocht, 2:3 (87.) Nocht, 3:3 (90.+1 HE) Herner, 4:3 (90.+5) Burgbacher. ZS: 130. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Schönwald – SG Mönchweiler/Peterzell 4:0 (2:0). Gegen den Aufsteiger aus Mönchweiler/Peterzell behielten die Hausherren alle drei Zähler zuhause. Dabei machte Schönwald die Treffer zum idealen Zeitpunkt, das frühe 1:0 (7.) tat gut. In Minute 24 hätte der Gast ausgleichen können, doch einen Strafstoß vergab man. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel das 2:0, kurz nach Wiederbeginn das 3:0. In der Folge war die Hypothek zu hoch, dank eines cleveren Auftritts siegte der FC Schönwald. Tore: 1:0 (7.) Yannick Markon, 2:0 (45.+2) Marius Storz, 3:0 (49.) Florian Fehrenbach, 4:0 (86.) Storz. ZS: 300. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SG Fischbach/Weiler – SG Buchenberg/Neuhausen 4:1 (4:1). Die Krise der SG Buchenberg/Neuhausen hält an, der Gast bleibt ohne Punkte Tabellenletzter. Dabei bot das Team in den ersten 20 Minuten einen starken Auftritt, das erfolgreiche Pressing hatte die Führung (11.) zur Folge. Nun trat Fischbach/Weiler verbessert auf, stellte erst auf 1:1 (18.) und danach innerhalb von wenigen Minuten auf 4:1 – gleichzeitig der Endstand. In Hälfte zwei verwaltete die Heimmannschaft das Ergebnis, spielte auf Konter. Der Gegner lief vergeblich an, es gab keine zwingende Torchance mehr. Tore: 0:1 (11.) Felix Obergfell, 1:1 (18.) Sven Müller, 2:1 (34. Elfm.) Nico Tranzer, 3:1 (37.) Luca Rapp, 4:1 (38.) Rapp. ZS: 240. SR: Lukas Kefer (Villingen).

NK Hajduk VS – FC Kappel 4:2 (0:0). In den ersten 45 Minuten ging es hin und her, doch aussichtsreiche Abschlüsse waren nicht vom Erfolg gekrönt. Das änderte sich in Abschnitt zwei, alle sechs Treffer fielen nach der Pause. Mann des Tages war Hajduk-Spielertrainer Sime Fantov mit drei Treffern, bei Kappel war Danilo Cristilli doppelt erfolgreich. Die Partie hätte in beide Richtungen ausgehen können, spielentscheidend war das zwischenzeitliche 3:2. Kampfbetonte 90 Minuten gingen an Hajduk, das für diese Begegnung gleich acht Verletzte zu beklagen hatte. Tore: 1:0 (59.) Fantov, 2:0 (65.) Fantov, 2:1 (68.) Cristilli, 2:2 (74.) Cristilli, 3:2 (79.) Fantov, 4:2 (87.) Dennis Gönner. ZS: 150. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).