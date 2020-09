Gesundheitsamt und Stadt segnen Hygienekonzept des Vereins ab. Bis zu 200 Zuschauer in Hoptbühlhalle zugelassen

Volleyball, Damen: Regionalligist TV Villingen hat die Weichen für die Austragung der Heimspiele in der Villinger Hoptbühlhalle geschaffen. Geschäftsführer Sven Kieninger hat in den vergangenen Wochen ein 25-seitiges Hygienekonzept erstellt, was