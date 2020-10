von unserer Sportredaktion

Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Samstag, 19:30 Uhr). Nach einer Woche Zwangspause aufgrund des verlegten Auswärtsderbys gegen die SG Gutach/Wolfach sind die Bergstädter nun wieder daheim gefordert. Der besagte Verdachtsfall bei der SG erhielt im Laufe des Samstagnachmittags noch seinen negativen Befund. Einen Nachholtermin gibt es bisher noch keinen. Ein Spiel unter der Woche ist aufgrund der vielen Studenten und Berufstätigen, die in ganz Baden-Württemberg verteilt sind nicht möglich.

Mit der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen kommt einer der Gegner in die St. Georgener Roßberghalle, der die Bergstädter in der abgelaufenen Saison bezwingen konnte. Während der TVS das Heimspiel nach Belieben kontrolliert hatte lieferte die Mannschaft in Salem die mit Abstand schwächste Saisonleistung ab. Diesen Auftritt möchte man unbedingt vergessen machen. Die HSG verfügt über eine junge Mannschaft, die von Top-Torschütze Aaron Buneta angeführt wird.

Angesichts der hohen Infektionszahlen in der Region haben sich die Bergstädter entschieden, das Heimspiel ohne Zuschauer auszutragen. Wochenlang entwickelte die Handballabteilung ein Konzept, das das Erlebnis „Heimspiel auf dem Roßberg“ über Dauerkarten mit festen Sitzplätzen möglichst vielen Zuschauern ermöglicht. Die Entwicklung der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen macht eine gerechte und verantwortungsbewusste Durchführung dieses Konzepts allerdings unmöglich. Eine spontane Rückerstattung von Eintrittspreisen ist kurzfristig nicht möglich.

„Wir haben uns vor der Saison gemäß der damaligen Lage bestmöglich vorbereitet. Am ersten Spieltag konnten wir vor Fans, Sponsoren und vor allem unseren eigenen Jugendspielern spielen. Nun hat sich die Lage dramatisch geändert. Mit großen Mühen können wir den Betrieb immerhin in seinen Grundzügen am Leben halten. Die Entscheidung, gegen die HSG ohne Zuschauer anzutreten, war keine leichte. Unsere Fans gehören dazu wie das Harz zum Ball. Auf die Schlagzeile Corona-Infektionen beim Handballspiel wollen wir aber gerne verzichten“, sagt der tief enttäuschte Abteilungsleiter Stephan Lermer.

Zugleich ist ihm die große Verantwortung der Handballer bewusst. Während beispielsweise der bayrische Handballverband die Saison bereits pausieren lässt, entschied man sich beim TV St. Georgen, am Spielbetrieb festzuhalten, solange dies im Rahmen der Corona-Verordnung und den Bestimmungen des Südbadischen Handballverbands noch möglich ist.

Das Heimspiel des TV St. Georgen wird auf dem YouTube-Kanal der Handball-Abteilung live übertragen.