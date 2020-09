von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: (sk/kb) Zweites Spiel, zweite Niederlage – für die beiden Schwarzwälder Verbandsligisten war auch am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Sowohl die DJK Donaueschingen (1:3 in Pfullendorf) als auch Aufsteiger FC 08 Villingen (0:4 zuhause gegen Radolfzell) gingen mit leeren Händen vom Platz

Donaueschingens Trainer Tim Heine war trotz der Niederlage im Linzgau zufrieden: „Wir haben die Partie bis zur 75. Minute offen gestaltet. Meine Mannschaft hat gegen einen starken Gegner, der sicherlich um die ersten Plätze mitspielen wird, eine gute Leistung gezeigt. Diese Niederlage lässt sich verkraften.“ Was sich Heine wünschte, mit einem frühen Treffer mehr Sicherheit zu bekommen, gelang jedoch dem Gegner. Keine 180 Sekunden waren gespielt und DJK lag mit 0:1 zurück. Die Donaueschinger steckten diesen Rückschlag gut weg und agierten nach dem 1:1 von Stephan Ohnmacht mit mehr Selbstvertrauen.

Fußball Erfolgreicher Heimauftakt für den SC Pfullendorf – Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Verärgert war Trainer Heine über Schiedsrichter Stefan Mera-Linz, der aus seiner Sicht eine klare gelb-rote Karte für einen Pfullendorfer nicht zeigte. „Der Spieler war schon verwarnt und schießt bei einem Einwurf für uns den Ball weg. Hier wurde uns ein klarer Vorteil genommen. Schade, dass den Unparteiischen da der Mut verließ.“

Es war die beste Donaueschinger Phase und ein numerischer Vorteil hätte die Partie möglicherweise in andere Bahnen gelenkt. Schließlich notierte Heine in den gesamten zweiten 45 Minuten „nur eine klare Pfullendorfer Chance“. Erst in den letzten 15 Spielminuten machte der Gastgeber wieder ernst und traf zweimal.

Auch für Aufsteiger FC 08 Villingen II war mehr drin. Die Enttäuschung stand den Spielern nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Während die Radolfzeller nur zwei Kabinen weiter lautstark feierten und die mitgebrachte Musik bis zum Anschlag aufdrehten, schlichen die Nullachter etwas bedröppelt durch die Katakomben im Friedengrund. „Das kann ich sogar verstehen, auch ich bin angesichts des Ergebnisses enttäuscht“, gestand Trainer Marijan Tucakovic unumwunden ein. Dann folgte jedoch das große Aber. „Wir haben eine richtig starke Leistung gezeigt, dies habe ich der Mannschaft auch so gesagt. Wenn wir dies konservieren und verinnerlichen, noch dazu unsere erfahrenen Spieler zurückkehren, wird sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden“, ist sich Tucakovic sicher.

Fußball-Verbandsliga Großer Aufwand und kein Lohn Das könnte Sie auch interessieren

Damit spielte er auf die Tatsache an, dass sein junges Team gegen Radolfzell mit Manuel Passarella, Fabio Chiurazzi und kurzfristig auch noch mit dem verletzten Kapitän Alexander German auf drei gestandene Akteure verzichten musste. „Deren Erfahrung hat uns in der einen oder anderen Situation, in der wir vielleicht cleverer hätten agieren müssen, definitiv gefehlt. Dennoch haben die Jungs das gut gemacht. Ihnen dies zu verdeutlichen, ist nun unsere Aufgabe als Trainer. Für die wäre es wichtig, nun auch mal ein Erfolgserlebnis einzufahren“, betonte der Coach. Und auch Villingens Sportvorstand Arash Yahyaijan stieß in ein ähnliches Horn: „Die Leistung hat gepasst. Das Einzige, das nicht gestimmt hat, war das Resultat.“