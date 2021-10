von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U21 – SV Bühlertal (Sonntag 16.00 Uhr). Klar kennt Mustafa Gürbüz die Zahlen. Schließlich hat sich der Trainer der U21 des FC 08 Villingen bereits eingehend mit dem SV Bühlertal als nächstem Gegner beschäftigt. „Doch spielt der für uns nur eine untergeordnete Rolle“, betont er. Vielmehr gehe es darum, die eigene Spielidee umzusetzen und zum Erfolg zu führen. Im Klartext heißt dies: „Wir müssen mutig sein, besser als zuletzt in die Duelle kommen, den Aufbau effizienter gestalten und diesen dann auch tatsächlich zu Ende bringen.“ Dass seine jungen Spieler dazu in der Lage sind, davon ist Gürbüz überzeugt. „Wir sehen sie fast täglich im Training und wie hochkonzentriert sie dabei arbeiten“, versichert er. Deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch der Erfolg wieder einstelle. „Genau die geben wir ihnen“, sagt er weiter.

Dies gehört bei der Entwicklung der Akteure ebenso zur Philosophie des Trainer-Duos Gürbüz/Miletic wie der Versuch, erst gar keine vorgegebenen Strukturen aufkommen zu lassen. „Wir vertrauen all unseren Spielern. Jeder hat die gleiche Chance, sich durch gute Leistungen in den Einheiten für einen Platz in der Anfangsformation zu empfehlen“, macht Gürbüz deutlich. Und ist sich sicher, dass diese Wertschätzung postwendend zurückkommt.

Auch wenn sich der Villinger Trainer verständlicherweise lieber mit dem eigenen Team als mit dem Gegner beschäftigt, sei ein Blick auf die nackten Zahlen von Bühlertal trotzdem erlaubt. Denn die offenbaren eine eklatante Diskrepanz zwischen Spielen im heimischen Stadion und Auftritten in der Fremde. Während die Mannschaft von Trainer Johannes Hurle auf dem idyllisch gelegenen Mittelberg noch ungeschlagen ist und dabei herausragende Siege wie beispielsweise gegen Offenburg oder Auggen feierte, wartet sie auswärts noch auf den ersten Dreier in dieser Saison. Zwei Unentschieden in Weil und Teningen lautet die bisherige Ausbeute.

Ein guter Fang scheint Bühlertal mit der Verpflichtung von Angreifer Gregor Dörflinger gelungen zu sein. Der 25-Jährige kam aus Oberachern, spielte dort bereits in der Oberliga, bevor er in die Reserve zurückversetzt wurde. Es folgte sein Wechsel und für sein neues Team hat er bereits vier Tore erzielt.