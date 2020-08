von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen II – FC Radolfzell 0:1. Für die Villinger war es die zweite knappe Niederlage, für die Gäste der zweite hauchdünne Erfolg dieser noch jungen Verbandsliga-Saison. Villingen unterlag durch einen Gegentreffer Mitte der ersten Halbzeit.

Die erste Entscheidung war bereits vor den Anpfiff gefallen. Sie sollte aber – im Nachhinein betrachtet – in gewisser Weise Einfluss auf den Ausgang der Begegnung haben. Stundenlange Regenfälle hatten dafür gesorgt, dass auf dem Platz der MS Technologie-Arena nicht gespielt werden konnte, die Begegnung stattdessen auf den Kunstrasen verlegt wurde. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es auf diesem Untergrund – einmal in Führung liegend – meist einfacher ist zu verteidigen.

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Spielchen mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, ohne dass daraus zunächst die ganz großen Möglichkeiten entstanden. So war die Führung für die Mannschaft von der Mettnau auf der einen Seite zwar sehenswert, auf der anderen aber alles andere als ein Beleg drückender Überlegenheit. In einen von Daniel Wehrle gut getimten Freistoß lief Moritz Hlavacek genau zum richtigen Zeitpunkt hinein und versenkte diesen per Kopfball. Es sollte das einzige und damit goldene Tor an diesem Tag bleiben.

Der Rest ist eigentlich schnell erzählt. Villingen rannte an, spielte oft gefällig und erarbeite sich dadurch einige gute Möglichkeiten. Die vielleicht besten kurz nach dem Seitenwechsel, als Harry Föll bei einer Hereingabe von Luca Crudo einen Schritt zu spät kam und ein Schuss von Konstantin Schiler nur knapp sein Ziel verfehlte. Radolfzell dagegen konzentrierte sich auf die Defensive, was aufgrund von immer stärker aufkommender Hektik beim FC 08 zunehmend leichter wurde, fuhr gelegentliche Konter und brachte so den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Vielleicht hat heute nicht unbedingt die bessere, sondern die clevere Mannschaft gewonnen“, war Villingens Trainer Marijan Tucakovic zwar über das Ergebnis, aber keineswegs über die Leistung seines Teams enttäuscht. „Nun wird es Zeit, dass sich die Jungs auch mal für ihren Aufwand belohnen“, so der Coach weiter. Tore: 0:1 (22.) Hlavacek. SR: Bender (Gomaringen). Zuschauer: 200

FC 08 Villingen II: Bender, Effinger (57. Czerwonka), Zölle, Liserra, Dresel, Holzapfel, Morreale (77. Bak), Schiler (84. Alimanovic), Föll, Crudo, Zimmermann (70. Zubcic).